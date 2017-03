Da ReportagemA Prefeitura de Rondonópolis, por meio de sua assessoria, informou ontem à reportagem que as nomeações de servidores e secretários desta nova gestão do prefeito Zé Carlos do Pátio (SD), foram feitas com base nos critérios de competência, habilidade e necessidade frente às questões administrativas de cada pasta e em prol de Rondonópolis.

A afirmação foi uma resposta às declarações do vereador Thiago Muniz (PPS), que em reportagem publicada na edição de ontem do A TRIBUNA, declarou que a culpa da ‘ineficiência’, até agora, da atual gestão de Zé Carlos do Pátio à frente da Prefeitura de Rondonópolis tem que ser dividida entre o prefeito e o deputado federal Adilton Sachetti (PSB), que teria indicado 30% dos servidores em cargos estratégicos para a administração.

O prefeito Zé do Pátio, também por meio de assessoria, explicou que quanto a situação dos buracos nas vias públicas, a Coder vem cumprindo com o cronograma estipulado e tendo avançado muito conforme a demanda. Além disso, os pagamentos à Coder são liberados diante da prestação dos serviços. No entanto, segundo o vereador Thiago Muniz, a secretária de Infraestrutura que seria uma indicação do deputado Sachetti, estaria travando os pagamentos para a Coder.

Apesar das declarações da prefeitura, Thiago Muniz continua sustentando a sua opinião. “Não adianta a sociedade jogar a culpa somente no prefeito, pois o deputado Adilton Sachetti indicou sim 30% dos servidores em cargos estratégicos para a administração. Agora ele tem que participar e cobrar dos seus indicados efetividade à frente dos cargos públicos”, reiterou ontem o vereador à reportagem.