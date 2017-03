O prefeito de Rondonópolis Zé Carlos do Pátio (SD) anunciou, na tarde de ontem (7), durante coletiva de imprensa na Prefeitura de Rondonópolis, a convocação de 50 aprovados do concurso público realizado pela gestão anterior. A nomeação e posse dos chamados será dada após apresentação de todos os documentos, porém a data para tal solenidade ainda não foi definida.

Conforme o prefeito, foram chamados médicos especialistas, como pediatra, oftalmologista, otorrinolaringologista, gastroenterologista, cirurgião vascular, dermatologista, dentre outros.

Além disso, foram convocados candidatos aprovados no cargo de assistente de apoio à gestão, assistente de apoio à gestão baixa renda, assistente social, contadores, controladores internos, enfermeiros, engenheiro civil, psicólogo e três procuradores jurídicos.

“Gradativamente, chamaremos mais aprovados, mas temos a consciência de que precisamos fazer uma gestão enxuta e que mantenha a lei de responsabilidade fiscal, não adianta fazer nada acima dos seus limites”, disse o prefeito, lembrando ainda que o Município deve promover o enxugamento da máquina pública, como a diminuição de prédios alugados.

Os 50 convocados fazem parte dos 347 candidatos aprovados no concurso público da Prefeitura de Rondonópolis em 2016, que foram convocados pelo ex-prefeito Percival Muniz no fim de sua gestão, mas devido a uma batalha judicial vencida pela atual gestão, a convocação foi suspensa pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT).

O prefeito, por sua vez, disse que iria chamar os aprovados gradativamente, conforme a necessidade do Município, e que além de convocar 50 aprovados, já deu posse também a cerca de 100 professores aprovados em processos seletivos feitos pela gestão anterior.

Para o presidente da Câmara Municipal, Rodrigo da Zaeli (PSDB), a convocação foi uma sinalização do prefeito de que irá cumprir o prometido. “Ele se comprometeu a chamar os concursados gradativamente, e está fazendo. É importante que se valorize essas pessoas que dedicaram tempo e estudos para serem aprovadas no concurso”, disse Rodrigo.

Para o representante da comissão dos aprovados, Juliano Almeida, que estava na reunião, a convocação é um avanço, mas é necessário que o chamamento não pare por aqui. “A demanda do Município por servidores é enorme, especialmente na saúde. Sabemos que existe hoje um deficit de servidores muito grande, e a Prefeitura precisa chamar os concursados, já que somente na saúde, são mais de 1000 comissionados”, disse.