Em ato solene, na presença de militares, autoridades e servidores, foi realizada ontem a posse do prefeito de Rondonópolis, Zé Carlos do Pátio, como presidente da Junta de Serviço Militar do município. A cerimônia aconteceu no auditório do Paço Municipal, às 15h.

“Ao ser empossado no cargo de presidente da junta militar deste município, de acordo com o que preceitua a lei do serviço militar, prometo estar ciente dos deveres que ela e sua regulamentação me impõem e, por minha honra de cidadão, envidar todos os esforços no sentido de cumprir e fazer cumprir pelos munícipes, os deveres relativos ao serviço militar, a fim de que o nosso município contribua para o engrandecimento da pátria”, afirmou Zé do Pátio em seu juramento.

Em seguida, aconteceu a assinatura do termo de posse, pelo chefe do posto de recrutamento e mobilização e o prefeito alertou a todos os jovens presentes que é importante estar à disposição em servir à Nação, mesmo depois de ser dispensado.

JUNTA MILITAR – Responsável pelo serviço de alistamento dos jovens de 18 anos, a Junta Militar também presta todo tipo de atendimento relativo à obtenção de documentos de natureza militar como, por exemplo, segunda via do certificado de que o cidadão está em dia com o serviço militar, exigido para a emissão de passaporte ou para prestar concurso público.