PPS fala em Percival Muniz para federal ou estadual

O Partido Popular Socialista (PPS) quer trabalhar a candidatura do ex-prefeito de Rondonópolis, Percival Muniz, para deputado federal ou estadual nas eleições do ano que vem. “Nós estamos com este propósito, apesar de que na última vez que vimos o Percival ele ainda estava numa fase de reflexão. No próximo mês, o ex-prefeito estará na cidade quando iremos reunir a executiva do partido para discutir política e os direcionamentos do PPS”, antecipou Fábio Cardozo, presidente local da sigla

Na avaliação do dirigente partidário, até meados do próximo ano não deve haver nenhuma definição em termos de candidaturas. “Com a última reforma eleitoral, o prazo de filiação para os candidatos, que era de um ano antes do pleito, passou para seis meses. Com isso, as definições e coligações demoram mais para ser consolidadas. Já foi assim nas últimas eleições e novamente será desta forma”, explicou.