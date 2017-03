Desde o começo da administração do prefeito Zé Carlos do Pátio (SD), o Portal da Transparência está desatualizado e com as informações da Prefeitura de Rondonópolis incompletas. Anteontem, durante a sessão da Câmara Municipal, a secretária de Governo, Mara Gleibe Ribeiro, foi questionada pelo vereador Thiago Muniz (PPS) sobre o assunto.

Em resposta, a secretária confirmou que o sistema realmente está desatualizado e as informações não constam em sua totalidade no portal. “Estamos fazendo atualizações e seguindo o que o Tribunal de Contas pede. Mas, por enquanto, as informações que lá estão não são corretas. Todos o dados serão atualizados o quanto antes”, garantiu.

A secretária de Administração, Fernanda Pereira, também explicou que, até o final do ano, não existia um lotacionograma atualizado no Portal e que este teve que ser feito de forma manual, por conta de um problema que está sendo enfrentado com a empresa que fornece o sistema para o município. “Iniciamos o mapeamento, fazendo cadastramento dos servidores. Até uma parte, a empresa responsável pelo sistema conseguiu contribuir com o trabalho, a partir de um ponto, teve que ser feito manualmente. Verificando o problema do sistema, fizemos uma ata pontuando-os para, se preciso, entrar com processo administrativo contra a empresa. Convoquei os secretários das demais pastas do município para pontuar os problemas. A empresa, após ser notificada para sanar as irregularidades apontadas, não conseguiu resolver nem 25% dos casos mencionados. Aí encaminhei um documento à empresa e um memorando ao setor responsável pedindo abertura de processo administrativo contra a mesma. Caso não resolva, vamos caminhar para um processo jurídico”, avisou a secretária.

O vereador e presidente da Casa de Leis, Rodrigo da Zaeli, disse aplaudir a administração caso consiga resolver o problema com a empresa que fornece o sistema para a prefeitura. “Entra e sai gestão e o problema é o mesmo, ninguém consegue resolvê-lo. Não sabemos quem está de licença maternidade, de férias ou quantos ocupam cargos na administração pública. Outra coisa secretárias, é preciso chamar os aprovados no concurso, principalmente agora, que o mapeamento foi feito e vocês já conhecem quantos são e onde estão os servidores do município”, afirmou.

A secretária Fernanda Pereira explicou que a administração não tem que convocar todos os concursados de imediato e que é preciso planejamento para posterior contratação.

Disse ainda que qualquer informação pode ser retirada na prefeitura, por conta do problema no Portal da Transparência.