Um caminhão que transportava uma carga com cerca de 15 toneladas de farelo de soja furtada foi apreendido pela Polícia Judiciária Civil, na tarde de anteontem (3), na cidade de Alto Araguaia. O caminhão foi localizado na zona rural do município, durante investigações de roubo de gado, realizada por uma equipe da Delegacia da Polícia Civil.

O veículo trafegava às margens da Ferrovia, quando se deparou com a viatura em diligências. Ao perceber a presença dos policiais civis, o motorista abandonou o caminhão, deixando a chave no contato e o motor ligado, foragindo pela mata.

“Identificamos o condutor e ele será responsabilizado”, disse o investigador Fetippaldi Soares.

O caminhão foi apreendido com a carga de 15 toneladas de farelo de soja, que será restituída ao proprietário.

Participaram da ação a equipe da Delegacia de Polícia de Alto Araguaia, com apoio do Núcleo de Inteligência Operacional (NIO).