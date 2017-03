A Polícia Civil investiga o assalto ocorrido na manhã de anteontem (19), contra o Supermercado Tropical localizado no bairro Bom Pastor, em Rondonópolis. Até o fechamento da edição, ninguém havia sido preso e detalhes sobre a investigação também não foram divulgados.

Na ação, bastante ousada, quatro assaltantes armados com pistolas chegaram ao supermercado em um veículo de cor bege, e entraram no escritório do local em plena luz do dia após quebrarem com um machado a porta de vidro da entrada. Eles renderam os funcionários e atiraram na porta de vidro da escada, chegando até o local aonde estava o dinheiro. Na saída, eles ainda efetuaram vários disparos.

No local, a polícia encontrou cápsulas de pistola calibre .380 e calibre .40, além de duas munições de calibre .380 intactas. O valor levado não foi divulgado.