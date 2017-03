Dois homens foram presos e uma arma de fogo apreendida pela Polícia Judiciária Civil, durante investigação para apurar o homicídio de um adolescente de 15 anos, praticado em novembro de 2016, no município de Jaciara. Um dos acusados, Adriano Honório Bezerra da Silva, conforme divulgado pela assessoria da PJC, estava com o mandado de prisão temporária decretado pela Comarca de Jaciara por homicídio qualificado, e acabou sendo preso na quarta-feira (01.03), na cidade de Rondonópolis.

O segundo detido, Cícero Mota dos Santos, proprietário da garrucha calibre 22 usada no homicídio, foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. O suspeito foi preso na quinta-feira (02.03), com a arma em uma residência no bairro Jardim Aeroporto 2, no município de Jaciara.

Conduzido à Delegacia de Polícia, ele foi interrogado, pagou fiança e responderá ao inquérito policial em liberdade. Conforme apurado, a motivação do homicídio seria uma dívida, entre a vítima e um dos autores da execução, no valor de R$ 1 mil, referente a peças de motocicleta. As investigações continuam para identificar e prender outros envolvidos no crime.