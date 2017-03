Com valor superior a R$ 53 milhões, convênio polêmico com o Consórcio Regional de Saúde foi aprovado pela Casa de Leis

A Câmara Municipal de Rondonópolis aprovou ontem (10), durante mais uma sessão extraordinária realizada em 2017, um Projeto de Lei de autoria do Executivo que autoriza um convênio com o Consórcio Regional de Saúde do Sul de Mato Grosso (Coress/MT), no valor de R$ 53.064.593,17, com vigência de 24 meses (dois anos), podendo ser renovado por igual período. Com isso, a tentativa da atual gestão do Município de “terceirizar” a saúde é concretizada, com o aval da Câmara, após a votação em regime de urgência urgentíssima.

No Projeto de Lei, o Município não especifica quantos funcionários serão contratados, apesar do alto valor do convênio. A única informação disponível, é que serão contratados “profissionais de nível médio superior e médio na área da saúde, plantões médicos e apoio administrativo”.

A aprovação pegou muita gente de surpresa, especialmente os aprovados no concurso público realizado na gestão anterior e que ainda está em vigência. No concurso, além dos 347 aprovados, aonde apenas 50 foram convocados para assumirem suas vagas até o momento, mais de mil pessoas foram classificadas em cadastro reserva, muitas delas para vagas na saúde.

Em janeiro deste ano, a Prefeitura já havia enviado o Projeto de Lei para tentar firmar convênio com o Consórcio Regional de Saúde de dois anos, prorrogável por mais dois, só que no montante de R$ 38.430.969,60. Agora, o projeto foi aprovado com valor superior a R$ 53 milhões, porém nem o Município e nem a Câmara informaram o motivo do reajuste exorbitante.

No primeiro projeto apresentado, uma emenda alterava o tempo de convênio de dois anos para 90 dias, e foi aprovado pela Casa. Depois, o projeto apareceu na publicação oficial do Município com o tempo de convênio de dois anos. Na ocasião, a Prefeitura disse se tratar de um equívoco, e a publicação foi retirada. Com o projeto enviado novamente para a Câmara, semelhante a sua primeira versão, os vereadores aprovaram o convênio da forma como havia sido rejeitado anteriormente.

A APROVAÇÃO

Ao ser iniciada a sessão, o vereador Subtentente Guinancio apresentou uma emenda ao projeto do Executivo, que mudava o tempo de vigência do contrato, que é de 24 meses prorrogável por igual período, para seis meses e prorrogável por igual período. A emenda passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa de Leis, e também pela Comissão de Finanças, e foi rejeitada pelas duas. As comissões são formadas basicamente por vereadores da base aliada do prefeito Zé Carlos do Pátio, e com a rejeição, a emenda sequer chegou ao plenário para votação.

Conforme relato de alguns vereadores, como justificativa para a aprovação do Projeto de Lei, uma comissão que representa os concursados, que é formada por sete pessoas, teria entrado em acordo com o prefeito Zé Carlos do Pátio, após ter a garantia do mesmo de que apesar do convênio firmado, os aprovados no concurso seriam convocados.

Um dos membros da comissão, que estava acompanhando a sessão ordinária, disse que se recusou a participar dessa reunião por discordar da situação. Vale lembrar que a comissão não representa a totalidade dos aprovados, já que muitos buscam de forma particular, via Justiça, a convocação para a vaga para qual foram aprovados.

Em contato com alguns concursados aprovados, a informação é de que a lei aprovada certamente será alvo de denúncia ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPE-MT), já que terceirizar a saúde com um concurso público em vigência seria ilegal.

Além disso, um advogado representante de convocados que não foram empossados, lembrou que a Câmara, conforme seu regimento interno, não pode rediscutir matéria que já foi apreciada e rejeitada, e que a aprovação de ontem seria ilegal.

De acordo com o Município, o convênio com o Consórcio não significa uma terceirização por tratar-se de uma empresa privada, sem fins lucrativos, autorizada apenas a firmar convênios mediante contrato de rateio com o governo do Estado e municípios. Neste modelo, a gestão continua sendo do município e a conveniada apenas fornece os profissionais. É aguardar para ver o desenrolar dos próximos capítulos.