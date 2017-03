Pastor José Genésio é homenageado pela Assembleia Legislativa

O presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Rondonópolis, pastor José Genésio da Silva, foi homenageado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso em função dos seus 75 anos de nascimento e 22 anos servindo em Rondonópolis. Uma sessão solene para prestar a homenagem foi realizada neste sábado (18/3) no templo sede da Igreja, na Avenida Amazonas, 1812, Centro, a partir de um requerimento do deputado estadual Sebastião Rezende, devidamente aprovado pelos parlamentares da Casa.

A solenidade começou com um culto de ação de graças pelo aniversário de nascimento do pastor José Genésio, sendo marcada por diversas felicitações e testemunhos destacando a hombridade e importância da vida do líder religioso. A sessão solene da Assembleia Legislativa foi realizada na sequência, sendo presidida pelo próprio deputado Sebastião Rezende e tendo o cerimonial do pastor Ildo Rodrigues. A família do pastor José Genésio, diversos convidados, como o empresário Neles Walter (presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas/CDL), e membros das congregações marcaram presença na ocasião.

Na sessão solene, a Assembleia Legislativa conferiu ao pastor José Genésio a Comenda “Senador Filinto Müller”, a mais alta honraria que o Poder Legislativo do Estado pode conceder a uma pessoa, em função da sua expressiva trajetória religiosa frente a Assembleia de Deus, sendo apontado como o maior líder evangélico de Rondonópolis. Entre as ações destacadas está a criação da Rádio Shalom FM; o Residencial Ebenézer, com 50 moradias; as 42 congregações locais, com a recente reforma da congregação de Vila Operária; a construção do maior centro de evangelismo da região, para 9.500 pessoas sentadas; entre outras.

Nascido na cidade de Santo Antônio do Leverger (MT), José Genésio é casado com Antonieta Camargo da Silva e possui três filhas: Eude Camargo, Edineia Camargo e Edilene Camargo. Chegou em Rondonópolis em 1995, tendo passado pelas cidades de Várzea Grande, Poconé, Tangará da Serra e Jaciara. A Assembleia Legislativa, no cerimonial, enfatizou que o pastor José Genésio é um “homem de Deus, com espírito empreendedor, sendo um administrador por excelência, exímio ensinador da Palavra de Deus, arrojado, com o propósito de pregar o Evangelho e contribuir com a expansão do Reino do Senhor”.

Em entrevista ao Jornal A TRIBUNA, pastor José Genésio falou da homenagem recebida e fez os devidos agradecimentos. “A honra é do Senhor que tem nos sustentado até aqui e tem feito o que a Igreja tem visto e o que a população tem observado. Por isso, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Agradeço muito ao deputado Sebastião Rezende por esse gesto”, externou. “Eu, na verdade, nunca esperei receber essas homenagens, porque me sinto pequeno, a minha capacidade vem de Deus e tudo que faço é para honrá-lo e para ver o seu Reino melhor. O que eu vejo aqui é que o Senhor faz coisas grandes na nossa vida e que a gente pensa: só por Deus essas coisas podem acontecer!”, acrescentou.

O deputado Sebastião Rezende lembrou ao Jornal A TRIBUNA que, nessa trajetória de 22 anos do pastor José Genésio em Rondonópolis, a Assembleia Legislativa nunca tinha feito antes uma homenagem a ele, assim como ao Campo da Assembleia de Deus/Rondonópolis, enfatizando os grandes trabalhos realizados nesse período. Por ocasião dos 75 anos do pastor, explica que aproveitou para fazer esses reconhecimentos. “Todos nós nos sentimos homenageados. Quero deixar minha gratidão aos demais parlamentares, à Mesa Diretora, por proporcionar esse momento de alegria a todos nós. O pastor José Genésio é uma liderança inconteste, que tem conduzido a Igreja com sabedoria de Deus, fazendo um grande trabalho. Prova disso é o crescimento da obra de Deus, da Assembleia de Deus em Rondonópolis”, repassou.

Ainda no sábado passado, a Assembleia Legislativa prestou uma homenagem a todos os dirigentes das 42 congregações da Assembleia de Deus em Rondonópolis, concedendo-lhes Moções de Aplausos. Ao final, realizou uma bonita homenagem póstuma ao pastor José Lino de Amorim, falecido em 1º de março deste ano, com a entrega aos seus familiares de uma Moção de Pesar, enfatizando sua trajetória e contribuição na obra de Deus.