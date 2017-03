O pastor Jorge Estevan de Sousa tomou posse na noite de ontem (9/3) no cargo de pastor-presidente do Campo Nova Aurora/Assembleia de Deus Ministério de Madureira, que foi emancipado nessa mesma ocasião do Campo de Primavera do Leste. A solenidade festiva transcorreu no templo sede do Campo Nova Aurora, na Avenida Governador Júlio José de Campos, 1096, Sagrada Família. O presidente da Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus Ministério de Madureira em Mato Grosso (Conemad-MT), pastor José Fernandes Corrêa Noleto, e alguns presidentes de Campos no Estado se fizeram presentes.

Pastor Jorge tem 48 anos de idade, é nascido em Dom Aquino, mas mora em Rondonópolis há 45 anos, onde é bastante conhecido. É casado com a pastora Marta Líbia Moreira de Sousa há 29 anos, tem dois filhos e 4 netos. Foi consagrado pastor em 2012 e está há cinco anos à frente da congregação Sagrada Família, agora sede. Ele contou à reportagem que a emancipação do Campo Nova Aurora em Rondonópolis tem um significado muito especial. “Nós começamos a nossa fé dentro de Madureira, galgando os diversos cargos e agora chegamos a pastor-presidente. É um filho de Madureira que está sendo emancipado. É uma honra estar se transformando em um Campo”, analisou o pastor para a reportagem, informando que ele está em Madureira desde 2006.

Conforme Pastor Jorge, o objetivo do Campo Nova Aurora agora é continuar curando o povo ferido e desenvolvendo os trabalhos missionários, como no Lar dos Idosos, no presídio, nos hospitais, com os jovens, os grupos familiares, os quais também se figuram como um trabalho social. Para exemplificar os resultados desse trabalho missionário, ele conta que teve uma atuação por cinco anos na Cadeia Feminina, ganhando mais de 60 almas para Jesus e havendo muitos batismos e muitas reconciliações. “Temos várias vidas que foram restauradas e hoje estão incluídas na sociedade. Isso é o que mais nos alegra. Temos gente em vários estados do País que conheceram o Evangelho na prisão”, analisou.

O pastor-presidente reforçou que o intuito do Campo Nova Aurora é justamente tirar a Igreja de dentro do templo e ir para onde o povo está, nos mais diversos locais públicos e nas casas. Também pretende fortalecer o trabalho com a instituição familiar, que é a base de tudo na sociedade. Nesse sentido, atesta que tem o objetivo de sempre ser espelho para os demais, com bons testemunhos e se voltando para a chamada Igreja Primitiva. “Temos que nos voltar aos princípios das Assembleias, com trabalho voltado para as almas, de cuidado e amor a elas”, entende.

Além da sede, no Residencial Sagrada Família, o Campo Nova Aurora conta hoje com as congregações em Itiquira, Jardim Primavera, Jardim Nilmara e Copacabana. A meta é abrir mais 3 congregações neste ano de 2017. Os trabalhos, com cultos, são terça, quinta e domingo. Pastor Jorge faz o convite a todos para que possam fazer uma visita a alguma das congregações do Campo e receber a Palavra de Deus.