A Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira promoverá amanhã (10/3) a solenidade de emancipação do Campo de Rondonópolis-Buriti e de posse, como pastor presidente, do pastor Adriano Burjack, tendo ao lado sua esposa, a pastora Fernanda Burjack. A solenidade ocorrerá às 19h, na sede provisória do Campo, localizada na Avenida Bandeirantes, 3.406.

O ato de emancipação e de posse contará com o prestígio do presidente da Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus Ministério de Madureira em Mato Grosso (Conemad-MT), pastor José Fernandes Corrêa Noleto, do presidente do Campo de Primavera do Leste, pastor Ary Dantas de Medeiros, do presidente da Junta Conciliadora na Convenção Nacional das Assembleias de Deus Ministério de Madureira (Conamad), pastor João Batista, além de alguns presidentes de Campos do Estado de Mato Grosso.

O Campo de Rondonópolis-Buriti está se emancipando do Campo de Primavera do Leste. Conforme o pastor Adriano, com essa emancipação, será garantida uma maior autonomia dos trabalhos. Pessoalmente, atesta que este momento é o cumprimento das promessas de Deus em sua vida. Entre as metas do novo Campo, ele repassa que pretende dar prosseguimento aos trabalhos e ampliá-los, como ações de evangelismo, atuação dos grupos familiares, atividades sociais, entre outros.

O Campo de Rondonópolis-Buriti está com sede provisória na Avenida Bandeirantes e congregações nos bairros Vila Mineira, Serra Dourada, Vila Mariana, Jardim Oásis, Mathias Neves e Jardim Liberdade. Pastor Adriano repassa que a solenidade de emancipação e posse é aberta a toda a sociedade, aproveitando para fazer um convite de participação a todos os interessados. Várias autoridades também foram convidadas.

O Ministério de Madureira está em Rondonópolis há cerca de 18 anos e, conforme o pastor Adriano, é uma igreja evangélica com compromisso com a “Grande Comissão do Senhor”, que estabelece o “Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura”. Com 45 anos de idade, Adriano Burjack é pastor há 17 anos, tendo atuado em Paranatinga, Primavera do Leste e por 14 anos em Rondonópolis.

ESCOLA DE LÍDERES – Após a solenidade de emancipação e posse do pastor presidente, o Campo de Rondonópolis-Buriti promove, neste fim de semana, nos dias 11 e 12 de março, a sua 1ª Escola de Líderes, em sua sede provisória na Avenida Bandeirantes, tendo a ministração da palavra de Deus através do pastor Antônio Márcio, de Brasília (DF). Todos também estão convidados a participar.