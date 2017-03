O duelo entre União e Cuiabá, que estava marcada para esta quinta-feira (9), no Estádio Luthero Lopes, foi adiada pela terceira vez pela Federação Mato-grossense de Futebol (FMF). Desta vez o motivo da ação foi por conta da classificação do Dourado para a terceira fase da Copa do Brasil onde enfrentará o Goiás nesta quarta-feira (8), às 18h30, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO). Leia mais sobre o assunto na edição desta quarta-feira do Jornal A TRIBUNA.