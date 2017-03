Palmeiras vira sobre o Santos, encerra tabu e se classifica no Paulistão

Em clássico com gols no fim, Verdão volta a vencer o Peixe na Vila Belmiro após quase seis anos, assegura vaga nas quartas de final do estadual e complica rival

Santos e Palmeiras fizeram um clássico em que os dois times priorizaram o ataque a maior parte do tempo. Na primeira etapa, o Peixe acertou a trave duas vezes e perdeu uma chance incrível com Vitor Bueno. E o goleiro Vladimir fez pelo menos três ótimas defesas. No segundo tempo, o Santos voltou bem melhor. Foi aí que Prass apareceu como destaque. Até que, aos 29, Ricardo Oliveira aproveitou uma bola espirrada e abriu o placar. O Santos recuou na sequência. E Eduardo Baptista mandou o Palmeiras ao ataque. Com duas jogadas pelo lado esquerdo da defesa santista, o Verdão virou, com gols de Jean e Willian.