O Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso (CRC-MT), em parceria com a Receita Federal, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e a Secretaria Municipal de Assistência Social, realizará, nesta sexta-feira (10/3), uma palestra com Yuiti Shimada, auditor-fiscal da Receita Federal, esclarecendo as principais dúvidas sobre a Declaração do Imposto de Renda (IR) 2017 e como ajudar o Fundo da Infância e da Adolescência (FIA). A palestra ocorre a partir das 19h, no auditório da Faculdade Anhanguera, na Vila Birigui.

A delegada do Conselho Regional de Contabilidade (CRC-MT) na região sul, Gláucia Kida, a presidente interina do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Gracielly Abadia Vilela Matos, e Wellington de Souza, da Secretaria Municipal de Assistência Social, estiveram ontem no Jornal A TRIBUNA para convidar a classe de contadores da região para participar desse evento, bem como enfatizar a importância da realização de contribuições ao FIA de Rondonópolis. A entrada ao evento é mediante um produto de limpeza, cuja arrecadação beneficiará entidades locais.

A delegada do CRC faz um apelo aos contadores da cidade para que, ao fazerem a declaração do Imposto de Renda, possam orientar os contribuintes a estarem destinando parte do imposto devido para o FIA de Rondonópolis. Por sua vez, Gracielly destaca os resultados dessas doações, apontando que o CMDCA recebe os valores e os destina a projetos sociais da cidade, através do edital de seleção pública. Ela cita que seis entidades foram beneficiadas e estão iniciando a execução dos projetos, sendo que cada uma recebeu R$ 25 mil. Ao todo mais de 1 mil crianças em vulnerabilidade social estão sendo beneficiadas na cidade.

As seis entidades que foram aprovadas no edital e beneficiadas com o Imposto de Renda doado anteriormente são: Associação Junior Achievement Mato Grosso, Centro de Reabilitação Louis Braille, Associação de Atletismo e Esporte Inclusivo (RAAEI), Diocese de Rondonópolis-Guiratinga, Associação Koblenz-Brasil, e Associação dos Amigos Filhos de Dom Bosco. Agora, conforme Gracielly, o CMDCA, junto com o Ministério Público e o Tribunal de Contas, estará fiscalizando essas entidades para saber como os recursos estão sendo aplicados.

Gracielly reforçou que o FIA em Rondonópolis está mostrando resultados e pede aos contribuintes que, na hora da declaração, deixem parte do imposto devido no próprio município. Gláucia Kida repassa, em linhas gerais, que o contribuinte pode destinar no ato da declaração até 3% do Imposto de Renda devido para o FIA. Detalhes e outras situações podem ser consultados junto aos seus contadores.

As inscrições para a palestra podem ser feitas no site www.crcmt.org.br. As vagas são limitadas.