O Conselho Regional de Contabilidade (CRC) em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e a Secretaria Municipal de Assistência Social realizam nesta sexta-feira (10) uma palestra sobre a Declaração do Imposto de Renda (IR). No evento será explicado como ajudar o Fundo da Infância e da Adolescência através do IR. Mais detalhes sobre essa iniciativa você confere na edição desta quinta-feira (9) do Jornal A TRIBUNA.