Cerca de mil pessoas foram abordadas e 574 veículos checados ao longo de todo o dia e noite de anteontem (10), durante ação conjunta da Polícia Judiciária Civil (PJC) e Polícia Militar (PM), realizada nos municípios da Região de Rondonópolis. Ontem (11), um balanço parcial foi divulgado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT).

A operação integrada “Bairro Seguro” resultou na prisão de 16 pessoas em flagrante e duas por mandados de prisão. Além dessas prisões, também foram lavrados sete Termos Circunstanciados de Ocorrência, apreendidas duas armas de fogo, 16 veículos e várias porções de pasta base de cocaína e maconha.

Entre as ações, durante a realização de uma barreira policial, na Rodovia MT-270, distrito de Alto Bandeirantes, policiais abordaram um veículo conduzido por Carlos Sérgio Vieira da Silva (38). Em checagem no sistema, foi constatado o mandado de prisão em aberto contra o suspeito, decretado pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, pelo crime de homicídio qualificado.

Já o acusado de tráfico de drogas em Chapada dos Guimarães, Divino Alfredo Nunes, teve o mandado de prisão cumprido pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) de Rondonópolis.

Durante cumprimento de buscas, no distrito de Ouro Branco do Sul, um revólver foi apreendido. Em Alto Araguaia, a realização de blitz pela cidade foi elogiada pela sociedade. Em uma das ações, um casal teve o veículo abordado, sendo encontrado em seu interior uma garrafa de cachaça, latas de cervejas, e com o passageiro uma porção de entorpecente. O casal que estava no veículo foi conduzido à Delegacia de Polícia daquela cidade.