Cinco mandados de busca e apreensão domiciliar foram cumpridos pela Polícia Judiciária Civil (PJC), com o objetivo de combater a criminalidade, em especial o tráfico de drogas, em Juscimeira. Durante a ação na cidade vizinha, policiais civis prenderam Alice Inês dos Santos. A suspeita é considerada foragida da Justiça Federal, pelo envolvimento com o tráfico internacional de drogas. Ela teve o mandado de prisão cumprido em sua atual residência. A filha da suspeita atualmente está presa na Itália pelo mesmo crime.

Durante a operação em Juscimeira, que integra os trabalhos da operação Bairro Seguro da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), foram apreendidos um revólver calibre 38, cinco munições e R$ 8.750, possivelmente relacionados a atividade do tráfico.

As ordens judiciais começaram a ser cumpridas nas primeiras horas da manhã de ontem (30), por policiais civis da Delegacia de Juscimeira, com o apoio da Delegacia Regional de Rondonópolis e do Grupo Armado de Resposta Rápida (Garra).

Os mandados de busca foram expedidos pela Justiça, em pontos alvos de investigações da Polícia Civil sobre o tráfico de drogas na cidade e no Distrito de Santa Elvira.