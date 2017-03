O Grupo Arareau de Pesquisa e Educação Ambiental, a Ong Arareau, através da sua nova diretoria, pretende fortalecer o acompanhamento das discussões ambientais de Rondonópolis, almejando o crescimento sustentável do município. A nova diretoria da Ong Arareau, que tomou posse em fevereiro passado, estará à frente dos trabalhos nos próximos dois anos.

Alguns membros da diretoria da Ong Arareau, no caso Rinaldo Meira, Clevison Neris Santana, Vânia Silveira de Souza e Magno Pereira da Silva, estiveram ontem (7/3) em visita ao Jornal A TRIBUNA destacando as metas de atuação da entidade para essa nova gestão. A Ong Arareau foi fundada em 2012, na UFMT, sendo formada por profissionais das mais diversas áreas.

O presidente da Ong Arareau, Magno Pereira, cita que a entidade pretende fazer um acompanhamento de perto do Plano Diretor do Município, em todos os aspectos que envolvem questões ambientais, e das discussões relacionadas ao crescimento sustentável da cidade. “Precisamos do avanço de grandes obras, mas com respeito ao meio ambiente e com qualidade de vida aos munícipes”, enfatizou.

Magno Pereira repassa que o grupo também quer fazer uma ampla discussão sobre os diversos parques ambientais urbanos sem conclusão na cidade, como o das “Mangueiras”, do “Escondidinho”, do “Lajeadinho” e dos “Radialistas”, para que haja a devida implementação dos mesmos. “Vão construir um novo parque se não terminaram nem os que estão em andamento?”, questionou Clevison Neris.

Quanto ao futuro Parque da Seriema, na Vila Goulart, Magno diz que a Ong entende que é um bom projeto para a cidade, mas que precisa ser implementado com mais cuidado, com atenção à fauna, à flora e à população que mora no entorno. Nesse sentido, Clevison Neris externa que a construção do lago no parque, conforme prevê o projeto, exige os cuidados necessários, para que não haja possíveis rompimentos, transbordamentos ou problemas.

Outros assuntos também serão provocados pelo organismo, a exemplo da discussão junto ao Sanear da implantação do aterro sanitário e do problema relativo ao esgoto sanitário na cidade. “Dentro do nosso quadro temos profissionais capacitados para dar os encaminhamentos nas diversas discussões”, garantiu Magno.

O grupo cobra ainda da administração pública mais transparência nas diversas discussões que promove, visando a devida participação da sociedade organizada. “Não dá para ficar escondendo discussão sobre esgoto, sobre parques ambientais… As discussões precisam ser claras. É algo que esperamos desse governo”, reforçou o presidente.

A Ong Arareau tem uma atenção especial para com o Ribeirão Arareau. Inclusive, ajudou na criação do Parque Arareau, na Vila Cardoso. Também executa parcerias com outras entidades, a exemplo da Comissão Pastoral da Terra, para recuperação de nascentes na região do Bananal, região da nascente do Arareau. Possui ainda representatividade em alguns Conselhos e Comitês Municipais.