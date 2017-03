A garantia era que as obras do prédio seriam retomadas em fevereiro deste ano, mas não se concretizou.

A quarta turma do curso de Medicina do campus da UFMT em Rondonópolis está prestes a iniciar as aulas, mas ainda não terá à disposição um prédio próprio de salas de aula e laboratórios. As obras do bloco do curso, que foram paralisadas no ano passado, ainda não foram retomadas. A promessa era que as obras seriam retomadas em fevereiro deste ano, mas não se concretizou. Em maio próximo inicia o ano letivo de 2017/1.

Quando do anúncio da implantação do curso, em 2013, a projeção era de que o bloco de Medicina ficasse pronto em 2014. Passados três anos do prazo, não há data definida para entrega dessa estrutura. A situação aumenta a apreensão dos alunos em face a falta de estrutura física para realização do curso, que já vem sendo denunciada desde novembro do ano passado, quando foram realizados diversos protestos.

O presidente do centro acadêmico de Medicina, o aluno André Luiz Mattos Kuhn, informou ao Jornal A TRIBUNA que, após as obras não terem sido retomadas em fevereiro deste ano, foi dado um novo prazo para que a construtora voltasse ao serviço no dia 9 deste mês de março, mas também não houve êxito. “A gente fica chocado com essa situação. A nova turma vai entrar e a situação vai piorando cada vez mais”, avaliou o estudante.

André Luiz disse que recebeu a informação de que a construtora responsável pelas obras vem alegando dificuldades financeiras e que, diante do quadro, a Reitoria terá de fazer uma nova licitação para sua continuidade. Com isso, observa que não há prazo para que as obras tão esperadas do bloco próprio do curso sejam retomadas. Os alunos de Medicina do campus têm aulas em salas e laboratórios de outros cursos do campus.

Um alívio é que a reivindicação de novos professores para o curso de Medicina está sendo encaminhada. André Luiz atesta a realização de concurso e a perspectiva de entrada em breve de novos professores, atendendo a demanda atual do curso. Também há boas perspectivas quanto à retomada do convênio para aulas práticas no Hospital Regional de Rondonópolis. Os alunos receberam a informação de que as aulas práticas no Regional foram autorizadas.

Por outro lado, a ideia de transformação do Hospital Regional de Rondonópolis em um Hospital Universitário também não teve avanços. O presidente do centro acadêmico explica que existe a informação de que não houve interesse do Governo do Estado em repassar a gestão da unidade para o Governo Federal.