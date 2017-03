A Primeira Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Rondonópolis (OAB) vai promover no próximo dia 31 de março a 5ª edição do “Março Mulher” uma iniciativa que proporciona momentos de descontração para advogadas e demais profissionais da área jurídica. Além de mulheres que compõem o núcleo familiar mais próximo dos advogados, esposas, mães e filhas. O evento acontece a partir das 17 horas no Salão Multiuso da Sede da OAB.

Será um evento para celebrar a beleza, saúde e bem-estar das mulheres. A 5ª edição vai contar com muita música, apresentações culturais, desfile de moda, palestra, bate papo descontraído, sorteio de brindes, sessão de fotos e um buffet com salgados, doces e bebidas. O evento possui entrada gratuita e fins filantrópicos.

De acordo com a vice-presidente da OAB de Rondonópolis, Adriana Regina Pietsch Sacomori Lima Maranhão que esteve presente em todas as edições, o “Março Mulher” é uma iniciativa para exaltar mulheres que se dedicam a diversas áreas da carreira jurídica.

“A OAB almeja por meio da iniciativa uma convivência mais próxima e harmoniosa com as demais profissionais que se fazem presentes no dia-a-dia dos advogados, fomentando o respeito mútuo. Considero a atividade um momento de integração e troca de informação entre mulheres”, pontuou a advogada.