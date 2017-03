A cada batalha ganha,

O meu ego se eleva.

Mas, a cada perda,

Ele se esconde e murcha.

A cada contentamento,

Sinto-me muito forte.

Mas, quando a dor chega,

Eu não aguento eu choro.

A cada encontro com as dúvidas,

A razão logo assim me alerta,

E nos “serás” que a vida me impõe,

Eu encontro todas as minhas falhas.

Mas, me vejo como humano,

Nos confrontos do meu eu.

Ai eu ressurjo como a fênix,

Entre o negro dos meus erros.

(*) Joabe Tavares é poeta e historiador em Rondonópolis