Revendo os arquivos desta Diocese de Rondonópolis-Guiratinga, passo a você leitor deste jornal, através desta matéria um pouquinho da vida, da atividade, do seu trabalho, do seu amor para com o próximo e com o seu ministério, enfim do amor para com a Igreja, desta pessoa incrível, incansável, humana e amiga, o nosso Bispo Dom Juventino.

Dom Juventino, filho de agricultores braçais, nasceu no dia 19 de maio de 1946, em Orleans (SC). Fez os estudos elementares e o Liceu no Seminário Menor Nossa Senhora de Fátima, em Tubarão (SC). Cursou Filosofia na Universidade Federal do Paraná, obtendo Licença em Filosofia. Fez o curso de Teologia no Instituto de Curitiba, obtendo o Bacharelado. Foi ordenado Presbítero em 14 -07-1973 na Matriz de São Ludgero (SC), pela imposição das mãos de Dom Anselmo Pietrula, incardinando-se na Diocese de Tubarão (SC).

De 1973 a 1988, foi coadjutor da Catedral de Tubarão, de 1984 a 1988, foi Coordenador de Catequese do Regional Sul IV, de 1988 a 1991, foi Assessor Nacional de Catequese da CNBB, de 1991 a 1996, integrou a Equipe de Formação do Seminário Teológico de Tubarão, de 1992 a 1997 foi também professor no Instituto Teológico de Santa Catarina, em Florianópolis. Em 1997, foi nomeado Reitor do Seminário Teológico de Tubarão.

Nomeado Bispo para Rondonópolis, no dia 19-11-1997, pelo Papa João Paulo II, sua Ordenação Episcopal foi no dia 08-03-1998 em Tubarão (SC), sua posse como Bispo desta Diocese foi no dia 22-03-1998, na Catedral Santa Cruz, tendo como lema “Enviou-me para Evangelizar”, muitos anos já se passaram, mas a sua missão vem sendo a mesma, de trabalhar pelo fortalecimento do Evangelho e das Pastorais Sociais.

Nestes 19 anos como Bispo da Diocese Rondonópolis-Guiratinga, Dom Juventino, sempre à frente do seu rebanho trabalha incansavelmente. Podemos citar a construção e assistência do Seminário Jesus Bom Pastor em Várzea Grande-MT, colaborou com a criação do SEDAC, a ordenação de 15 padres, deu continuidade na formação de leigos como: a Escola de Teologia para Leigos, o Teológico Catequético, a Formação dos Ministros, Grupos de Família,… Outro ponto visto também com prioridade pela Diocese é a Romaria dos Mártires, a Campanha da Fraternidade e a Pastoral Vocacional, sendo que através desta pastoral muitos dos jovens que participam descobrem o chamado para a vida presbiteral.

Enfim, Dom Juventino como missionário dedica-se a esta Diocese com amor, com entusiasmo, ama a nossa Igreja e ama também o seu Ministério, promove o crescimento espiritual das pastorais e movimentos buscando sempre fortalecer as comunidades, conduz o seu rebanho para o seguimento de Jesus Cristo.

Dom Juventino, queremos agradecer e parabenizar por toda esta tua trajetória de vida missionária, de Bispo e de amigo, que Deus o abençoe sempre, que Ele permita a sua permanência em nosso meio por muitos anos, agradecemos por tanta dedicação, trabalhos prestados à nossa Diocese, o teu exemplo de ser Igreja e ser Cristão de verdade, sigamos firmes na esperança e no seguimento de Jesus Cristo.

(*) Maria Aparecida C. Proença- Secretária da Cúria Diocesana Graduada em Estudos Sociais, Pedagogia e História. Pós-graduada em Metodologia do Ensino