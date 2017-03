A retomada do carnaval popular neste ano de 2017 em Rondonópolis – o Rondonfolia – transcorreu com baixo prestígio da população. Segundo estimativas do 5º Batalhão de Polícia Militar (PM), uma média de três mil pessoas por dia, totalizando cerca de 15 mil pessoas no geral, compareceram ao evento. Por outro lado, a organização fala em um público geral de 41 mil pessoas somando todos os dias. A Prefeitura ainda não divulgou quanto foi gasto para fazer a festa.

Apesar do baixo público, o comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Arruda, atesta que a festa transcorreu de forma bastante tranquila, sem nenhuma ocorrência grave. Na verdade, ele conta que houve apenas algumas discussões, que logo foram dissipadas pela polícia. Para garantir a segurança no carnaval, foram utilizados 50 policiais militares por noite na festa, mais 30 policiais nas ruas da cidade. No geral, tenente-coronel Arruda informa que no município não ocorreu homicídio neste período.

Para o secretário municipal de Cultura, Humberto de Campos, o público abaixo da expectativa inicial se deu em função da crise econômica que também atingiu o município. Contudo, ele justifica que os propósitos traçados foram alcançados. “A gente buscou resgatar essa festa, porque é um momento onde o rico fica igual ao pobre, as diferenças se acabam”, externou o secretário. “O mais importante foi o resgate da festa e a alegria da população”, continuou.

Humberto de Campos reconhece que o carnaval popular podia ter sido melhor, mas que o importante foi que o evento ocorreu de forma tranquila, sem incidentes. Ele pontuou que as falhas servem de aprendizado e que o prefeito Zé do Pátio já disse que pretende continuar com o Rondonfolia na cidade, no próximo ano. O secretário externou que os dados referentes aos custos da festa ainda estão sendo fechados, mas antecipa que foram bancados pela Prefeitura e parceiros da iniciativa privada.

Humberto aproveitou para agradecer ao apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Coder, Câmara Municipal e diversas Secretarias do Município.