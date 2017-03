Novo RG começa a ser emitido pela Politec em Mato Grosso

As solicitações de carteiras de identidade, no novo modelo, começaram a ser emitidas na segunda-feira (20.03) em Mato Grosso, pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). Foram acrescentados novos campos para inserção de informações opcionais, como o número do PIS, e o Fator Rh e o Tipo Sanguineo, além de mais elementos de segurança.

Entre eles, a digitalização das biometrias, como a fotografia, as impressões digitais e a assinatura. A inserção do QrCode no verso, para consulta de autenticidade do documento junto à Secretaria de Segurança.

Houve, também, alteração no layout, semelhante ao modelo da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A cédula tem fundo invisível, sensível à luz ultravioleta, película autoaderente e nova tipografia dos dados, além do fornecimento do porta-documento, visto que a nova carteira não será plastificada.

Todo o processo de confecção é realizado na Diretoria Metropolitana de Identificação Técnica em Cuiabá, e envolve etapas de processos manuais e informatizados. Faz parte do processo as fases de digitalização dos prontuários civis, recorte e transmissões das biometrias, análise e confronto, realizada por papiloscopistas na verificação de autenticidade e individualização do cidadão e, por fim, a impressão, filigrana e adesivagem da película autoaderente.

Conforme o Diretor Metropolitano de Identificação Técnica, Aílton Silva Machado, a mudança faz parte da primeira fase de modernização do serviço, que prevê outras melhorias. “Na qual contemplou: a redução das rotinas internas, diminuição das etapas no processo de emissão e no futuro bem próximo a automatização dos atendimentos com kit´s biométricos, que propiciará uma importante redução no prazo de entrega do documento à população mato-grossense”, anunciou.

O processo de transição teve início em dezembro de 2016, com a aquisição pelo Governo do Estado de cédulas de identidade produzidas pela Casa da Moeda do Brasil. A entrega do material foi feita no dia 06 de março. Para a efetivação do processo, foram realizados treinamentos e adequações no Sistema de Identificação da Politec, ao longo deste período.

Devido ao processo de transição, para a emissão do novo RG os prazos estão estendidos para 45 dias na capital e de 90 dias no interior, até a completa regularização dos serviços.