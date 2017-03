Um grave acidente registrado na manhã de ontem (3), por volta das 7h30, no trecho urbano da BR-163/364 em Rondonópolis, provocou muita revolta entre os moradores da cidade, devido a, mais uma vez, uma pessoa perder a vida na caótica Travessia Urbana do Município. Valdir Santos, de 39 anos, morreu na hora após o veículo que conduzia ser esmagado entre duas carretas.

Natural de Aquidauana (MS), Valdir era funcionário da Bunge Brasil, casado e tinha dois filhos. O seu corpo está sendo velado no cemitério da Vila Aurora, desde as 19 horas de ontem, e até o fechamento da edição o horário do sepultamento ainda não havia sido definido.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista estava com trânsito lento por causa de outro acidente na rodovia, que aconteceu poucos metros à frente do local em que Valdir perdeu a vida, sendo a primeira batida nas proximidades de uma faixa de pedestre existente em um ponto em que também há uma lombada eletrônica.

Uma carreta, que saiu da pista para evitar um engavetamento devido ao trânsito carregado, acabou batendo em uma placa de sinalização e ficou em parte sob a pista direita do sentido sul (Trevão) da rodovia. Com isso, equipes da concessionária Rota do Oeste sinalizaram um pedaço da pista com cones, e os motoristas que seguiam estavam utilizando a faixa da esquerda.

O trânsito ficou lento, o primeiro caminhão e o carro de passeio reduziram a velocidade, mas o caminhão que vinha atrás não freou a tempo e acabou prensando o carro em que estava Valdir, que seguia para o seu trabalho. O condutor do caminhão que bateu em Valdir teve ferimentos e foi socorrido pela equipe médica da concessionária. O nome dele não foi divulgado. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local, e deve apontar se o condutor estava acima da velocidade permitida para o trecho, que é de 40 km/h.

O motorista de uma das carretas envolvidas no acidente, Jair do Carmo (49), disse que o acidente aconteceu de forma muito rápida. “Devido o acidente logo à frente, diminuímos a velocidade e seguimos em marcha lenta, conforme o fluxo de veículos. Eu vi que o carro estava atrás de mim, e alguns minutos depois senti a batida na traseira. Olhei e vi a carreta, nem imaginei que o carro estava ali. Quando desci para olhar, o carro estava prensado”, contou. Ele também criticou a sinalização feita no local. “Eu acho que uma rodovia com esse movimento, e uma concessionária desse tamanho, deveria ter uma sinalização bem maior alertando sobre acidente à frente. Quem vinha lá de cima não conseguia ver bem que o trânsito estava sendo afunilado para meia pista”, disse.

O acidente impressionante deixou o veículo irreconhecível, e a vítima só pode ser retirada das ferragens após um trabalho minucioso do Corpo de Bombeiros de Rondonópolis.

A situação provocou revolta em populares que estavam no local, devido as condições do trecho, que tem alto fluxo de veículos, nenhuma passarela para pedestre e uma faixa para travessia extremamente perigosa. Engavetamentos já foram registrados por diversas vezes no local, devido ao fato de alguns veículos não conseguirem parar a tempo quando há pedestres atravessando a rodovia, ou então a lentidão provocada pelo excesso de carretas que trafegam pelo trecho.

A travessia urbana de Rondonópolis é alvo, há muitos anos, de reclamações da população e de quem passa pelo local. Diariamente, são milhares de veículos que trafegam no trecho, em sua grande maioria carretas carregadas e muito pesadas.

Apesar de obras terem sido realizadas nos últimos anos, a necessidade de passarelas para pedestres é antiga mas, até o momento, em que pese o trecho ter sido privatizado, não há nenhum posicionamento quanto a isso. Em dezembro de 2016, o Ministério Público Federal (MPF) chegou a pedir na Justiça que as passarelas fossem construídas, mas até o momento nada foi definido. Na saída de Rondonópolis para Pedra Preta, na BR-364, a situação é também muito preocupante. Sem a duplicação, carretas e veículos pequenos dividem espaços entre entradas e saídas de empresas instaladas no Distrito Industrial Maria Vetorasso.

No caso das passarelas, a concessionária que administra o trecho e o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT), vivem um jogo de empurra-empurra sobre a responsabilidade de construção. Já na saída para Pedra Preta, a última informação recebido pelo A TRIBUNA é de que a licitação para a duplicação deve acontecer neste mês.

Enquanto isso, seja por meio de colisões, engavetamentos ou atropelamentos, pessoas continuam perdendo a vida na Travessia Urbana de uma das cidades mais importantes economicamente para o Estado e o País.