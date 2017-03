NOTA DE AGRADECIMENTO

Nós da família de Nelson Pereira Lopes viemos a público externar os sinceros agradecimentos a todas as pessoas que, de várias formas, nos ofertaram apoio, carinho, palavras, atos e amizade, estando ao nosso lado nesses últimos meses até o falecimento do nosso querido Nelson.

Agradecemos especialmente a toda Direção e equipe de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos e funcionários da Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis pelo apreço e dedicação que prestaram a Nelson, durante seu período de internação.

Nossos agradecimentos à equipe da empresa Carmed, em especial aos enfermeiros Rodrigo, Rosivaldo, Eli e Jô que incansavelmente se dedicaram aos cuidados domiciliares do Nelson, bem como o médico Dr. Pierre, as enfermeiras coordenadoras Ellen e Camila, a fisioterapeuta Carine e a nutricionista Daniele, que prestaram o serviço de Home Care com competência e carinho durante sua luta pela saúde e pela vida.

Agradecemos a todos os familiares e amigos que se uniram a nós em oração, nos ofertando força e esperança a cada dia e mesmo com o coração ainda triste pela perda dolorosa manifestaram tamanho amor, carinho e auxílio de imensurável valor.

A todos amigos da comunicação e imprensa, rádios, TV e jornais que lhe renderam homenagens de singelo apreço e reconhecimento da história de vida, de trabalho e de lutas do Nelson Pereira Lopes em prol das pessoas, do social, do Direito e da Justiça.

Agradecemos profundamente ao Poder Judiciário de Rondonópolis (juízes e servidores) e OAB de Mato Grosso e Seccional de Rondonópolis, Caixa dos Advogados e colegas da Advocacia, que prestaram todo o apoio, colaboração e acompanhamento na condução dos desfechos da vida profissional do Nelson.

Ao Corpo de Bombeiros de Rondonópolis por transportarem o ataúde de nosso querido Nelson com carinho pelas ruas da cidade que ele tanto amou – nossa Rondonópolis e a todos (as) que demonstraram afeição e respeito ao longo de todo o trajeto.

Nossos eternos agradecimentos aos companheiros(as) da grande família Rotária brasileira, em especial a do Distrito 4440. Instituição esta que Nelson tanto amava e valorizava, pela qual dedicou seus últimos anos buscando honrar o lema “Dar de si, sem pensar em si”. Em coração e sentimento certamente nosso Nelson estará presente, como saudoso e eterno Companheiro.

Para todos e todas, que fizeram parte da trajetória de vida do Nelson e sempre irão guardá-lo na memória, os profundos agradecimentos de Deyse Pimentel Lopes, filhos e netos do nosso inesquecível Nelson.