Nogueira Contabilidade inaugura moderna sede na cidade

A Nogueira Contabilidade passa a atuar em um novo espaço em Rondonópolis. O contador Adriano Luiz Nogueira inaugurou, na noite desta sexta-feira (17/3), a nova sede do escritório, agora localizada junto à Avenida Tiradentes, 1416, no Centro, com uma das estruturas mais modernas do segmento no município. Um coquetel festivo com clientes, funcionários e familiares marcou a inauguração.

Em uma área de 600 m², o novo escritório da Nogueira Contabilidade é um projeto com arquitetura arrojada e equipamentos de ponta, que objetiva modernizar o atendimento e a prestação dos serviços, proporcionando aos colaboradores mais conforto e qualidade de trabalho e aos clientes um atendimento mais eficiente, ágil e de maior qualidade. “A nossa sede é a realização de um sonho que a gente sempre batalhava visando alcançar”, externou para a reportagem.

Filho de Rondonópolis, Adriano Nogueira se formou em Ciências Contábeis pela UNIR (UNIC), realizando pós-graduação em Auditoria e Perícia Contábil, em Planejamento Tributário e em Direito Tributário, buscando constantemente a qualificação profissional. Começou a atuar na área em 1.994 e, em 2005, abriu a Nogueira Contabilidade, em um pequeno prédio no Jardim Guanabara. Após dois anos, mudou-se para um prédio maior na região central, onde ficou por 10 anos.

Ao longo desse período, Adriano conta que o crescimento da Nogueira Contabilidade é resultado da busca de diferenciais no mercado, apostando nos empresários de Rondonópolis, com oferta de qualidade nos serviços e agilidade nas informações solicitadas pelos clientes. Além disso, conta com uma assessoria financeira competente para auxiliar os clientes e oferece atendimento in loco quando se faz necessário.

Conforme Adriano, a construção da nova sede, apesar do momento difícil da economia brasileira, é um investimento apostando na retomada do crescimento e, sobretudo, se preparando para esse novo momento. Para se ter uma ideia, a Nogueira Contabilidade conta hoje com 20 colaboradores e o novo escritório tem capacidade para abrigar o dobro dessa quantidade. Vale ressaltar que a grande maioria desses colaboradores são contadores altamente qualificados.

“Essa conquista eu agradeço, em primeiro lugar, a Deus, e também a minha família, que me deu apoio nesses anos todos, aos colaboradores que nos ajudam e aos clientes, que são os verdadeiros usufrutuários dessa estrutura”, repassou Adriano.

Com 12 anos no mercado, a Nogueira Contabilidade atua em todos os segmentos da Contabilidade, atendendo comércio, indústria, prestação de serviços e produtor rural. O escritório tem uma grande cartela de clientes em Rondonópolis, bem como clientes em diversos municípios de Mato Grosso.

Mais informações podem ser obtidas pelo site www.nogueiracontabil.com ou pelo telefone (66) 3425-1025.