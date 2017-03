Nadadora ferida por queda de árvore está internada em São Paulo – 10h18′

O estado de saúde da nadadora Larissa Oliveira, internada desde a última quarta-feira (8), no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, é bom, de acordo com boletim médico divulgado ontem (9).

Ela passou por uma cirurgia em decorrência de um ferimento de 30 centímetros na coxa direita, depois de uma árvore cair sobre o seu carro durante o temporal que atingiu São Paulo na quarta-feira.

O hospital não deu previsão de alta e a equipe médica não informou ainda se ela ficará com sequelas por conta da lesão. Os médicos responsáveis pelo tratamento de Larissa são Rodrigo Novaes do Canto e Ricardo Basile.

Larissa participou da delegação brasileira que foi aos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. Ela completou cinco provas: 100 e 200 m livres, e nos revezamentos 4×100 m medley, e 4×100 m e 4×200 m nado livre.

A atleta também já foi campeã mundial de piscina curta em Doha, em 2014, na prova de 4×50 m medley misto, e é três vezes medalhista panamericana. Foi prata no 4×200 m livre e bronze no 4×100 m livre e no 4×100 m medley, nos jogos de Toronto 2015.

Fonte: Agência Brasil