A Escola Municipal Bonifácio Sachetti, que fica localizada no Parque São Jorge, recebe hoje (4), a partir das 8 horas, o mutirão da Justiça Comunitária, que vai ofertar aproximadamente 160 serviços gratuitos.

O projeto é uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), e coordenado na Comarca de Rondonópolis pela juíza de direito Maria Mazarelo Farias Pinto. A unidade escolar vêm recebendo ao longo da semana diversas melhorias, e no fim da tarde de ontem (3), já estava completamente preparada para receber o público.

Serão ofertados serviços gratuitos como a emissão de documentos, atendimento da Justiça, Justiça Federal, Ministério Público, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Detran, empresas públicas e privadas e inúmeros parceiros.

O Município de Rondonópolis também levará alguns serviços, como palestras educativas, exames de glicemia, testes rápidos, teste de optometria, exame de pele para hanseníase, exame de sintomas respiratórios, ultrassonografia obstétrica móvel, pesagem e atualização do cadastro do Bolsa Família, aferição de pressão arterial, aplicação de flúor, avaliação bucal, avaliação médica, emissão do cartão do SUS, vacinação humana, vacinação canina antirrábica e censitário de leishmaniose, distribuição de mudas, regularização fundiária e cadastro do Minha Casa Minha Vida.

Para a comunidade do Parque São Jorge e bairros adjacentes, o mutirão já levou durante a semana o recolhimento de lixos e entulhos, tapa-buracos, troca de lâmpadas da rede de iluminação pública que estavam queimadas, dentre outros. Além disso, a Escola Bonifácio Sachetti recebeu a instalação de uma horta, que será cuidada pelos alunos de agora em diante.

O mutirão é aberto a toda população e quatro ônibus vão fazer o transporte de pessoas dos bairros vizinhos até a unidade escolar.