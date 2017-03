Mutirão da Apor irá cadastrar novos doadores em Rondonópolis

A Associação dos Pacientes Oncológicos de Rondonópolis (Apor), realiza neste sábado (18), o 1º Mutirão Solidário em prol da Apor, no bairro Cohab Velha, a partir das 8 horas. Organizado pela entidade e com apoio dos jovens da Ordem Demolay Capítulo Everaldo Vicente Pereira nº 637 e Capítulo Rondonópolis nº 67, a iniciativa tem o objetivo de cadastrar doadores através das contas pessoais de energia elétrica.

Conforme explicou a entidade, a forma de doação buscada é através da fatura de energia elétrica, devido a uma parceria entre a Apor e a concessionária de energia que atua em Mato Grosso. O repasse para a entidade tem valores a partir de R$ 3,00 até R$ 10,00, ou ainda outro valor maior a ser definido pelo doador. Os moradores do bairro Cohab Velha serão visitados pelos voluntários da Apor e pelos jovens da Ordem Demolay, que vão passar de casa em casa. Os interessados, poderão fazer o cadastro na hora fornecendo dados pessoais do titular da conta de energia, o número da unidade consumidora e o valor que deseja doar mensalmente.

“Qualquer morador pode doar através da fatura de energia elétrica e o cadastro pode ser feito pelo site da Apor. Porém, o mutirão vai facilitar esse cadastro de quem quer se tornar um doador e também para conhecer mais sobre a entidade, através de seus próprios associados. É um projeto piloto que pretendemos levar para toda a cidade ao longo do tempo”, ressalta Letícia Fassina Fachinetto Mendonça, presidente da entidade.

O que é arrecadado mensalmente auxilia o custeio de manutenção da Ala Oncológica no 2º andar da Santa Casa, exames de prevenção, como as mamografias e panicolau, entre outras despesas, como refeições e pernoites para pacientes e familiares em sua Casa de Apoio.