Doença atingiu agora o conceituado médico pediatra Afonso Carlos Vilela, muito conhecido na cidade de Rondonópolis

Mais um caso da Síndrome de Guillain-Barré, doença autoimune grave que afeta o sistema nervoso, é registrado em Rondonópolis. Agora a doença atingiu o conceituado médico pediatra Afonso Carlos Vilela, de 69 anos, muito conhecido na cidade, que está internado há cerca de uma semana na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis.

Conforme apurado pelo Jornal A TRIBUNA, inicialmente existia a suspeita de que dr. Afonso estava com dengue, contudo acabou confirmando se tratar de um caso de Síndrome de Guillain-Barré. Apesar da confirmação, não se sabe ainda o que desencadeou a doença. Vale explicar que a síndrome, geralmente, tem início após um quadro infeccioso ocasionado por um vírus, podendo ocorrer depois de uma gripe, dengue, zika vírus, chikungunya, sarampo, entre outros.

O quadro de saúde do dr. Afonso ainda requer cuidados intensivos e ele não tem previsão de alta médica. O infectologista Juliano Bevilacqua explicou ao Jornal A TRIBUNA que a síndrome de Guillain-Barré causa uma diminuição da força muscular, com dificuldade de deglutição e nos movimentos. Ele externou à população que a prevenção, nesse caso, se faz através da prevenção das doenças que podem desencadear a Guillain-Barré, a exemplo da eliminação do mosquito que causa a dengue e zika vírus. Contudo, como já dito, ainda não se sabe o que motivou a síndrome no caso do dr. Afonso.

Os registros da Síndrome de Guillain-Barré tem sido frequentes nos últimos anos na região de Rondonópolis. Muitos pacientes conseguem se recuperar. Contudo, a doença pode levar a óbito. Inclusive, no começo deste mês, a estudante Eduarda Bockner Valois Schroeder, de 8 anos de idade, morreu na cidade com suspeita de Guillain-Barré. Eduarda ficou na UTI pediátrica da Santa Casa por quatro dias. Nesse caso, a confirmação oficial da causa da morte da criança ainda depende do resultado de exames.

Muitos dos pacientes tratados com Guillain-Barré em Rondonópolis são moradores da região, que são atendidos na Santa Casa ou no Hospital Regional.