O município de Rondonópolis iniciou o ano de 2017 comprando mais produtos do exterior do que vendendo produtos para outros países. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as exportações municipais foram de US$ 141,286 milhões e as importações foram de US$ 142,756 milhões no primeiro bimestre de 2017, resultando em um saldo negativo da balança comercial em -US$ 1,469 milhão. Junto com a cidade de Sorriso, Rondonópolis lidera o ranking de exportações em Mato Grosso.

A venda de produtos de Rondonópolis aos países do exterior apresentou um decréscimo da ordem de 25,85% no primeiro bimestre de 2017, em comparação com o mesmo período de 2016. As exportações municipais caíram de US$ 190,539 milhões para US$ 141,286 milhões no período. Na cidade de Sorriso, as exportações caíram de US$ 253,606 milhões para US$ 142,754 milhões (-43,71%), considerando o primeiro bimestre dos anos de 2016 e de 2017.

Os principais destinos dos produtos exportados por Rondonópolis em janeiro e fevereiro foram a Indonésia (US$ 54,035 milhões), a China (US$ 17,701 milhões), Tailândia (US$ 14,088 milhões) e Países Baixos/Holanda (US$ 11,759 milhões). Os principais produtos enviados ao exterior pelo município no período foram resíduos sólidos obtidos da extração do óleo de soja (US$ 110,147 milhões), soja em grãos (US$ 12,755 milhões), carnes bovinas (US$ 8,955 milhões) e algodão (US$ 3,498 milhões).

As importações de Rondonópolis, ou seja, os produtos adquiridos do exterior, apresentaram aumento expressivo no bimestre. As compras saltaram de US$ 74,887 milhões para US$ 142,756 milhões no período, representando alta de 90,63%. Os principais países de origem dos produtos foram a República de Belarus (US$ 22,022 milhões), o Irã (US$ 14,851 milhões) e a Rússia (US$ 13,306 milhões). Os principais produtos adquiridos pelo município são insumos agrícolas e componentes para fabricação de fertilizantes, os quais diante da boa safra deste ano tiveram aumento na demanda. Vale ressaltar que Rondonópolis é a cidade que mais importa produtos em Mato Grosso.

No primeiro bimestre deste ano, após as cidades de Sorriso e Rondonópolis, o ranking das exportações estaduais segue com Nova Mutum (US$ 100,364 milhões), Sapezal (US$ 95,436 milhões), e Campo Novo dos Parecis (US$ 83,011 milhões).

No ano passado, as exportações em Rondonópolis fecharam com um volume em valor da ordem de US$ 965 milhões. Na cidade de Sorriso, o volume em valor das exportações chegou a US$ 1,367 bilhão.