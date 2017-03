Muitos protestos pela frente

O Governo de Mato Grosso, e também a base do governador Pedro Taques na Assembleia Legislativa do Estado, devem enfrentar nos próximos dias muita resistência dos servidores públicos estaduais, e terá que ter muito jogo de cintura para negociar. Fato é que, Pedro Taques é uma figura não muito querida pelos servidores do Executivo após as negociações turbulentas no ano passado com relação ao pagamento da Revisão Geral Anual (RGA), que todos sabem, não terminou de forma satisfatória para os trabalhadores. Agora, com um Projeto de Lei que prevê congelamento de salários, suspensão do pagamento da RGA e até da progressão de carreira, será preciso muito poder de convencimento da real necessidade dessas medidas, para se evitar assim uma nova greve geral no Estado.

As categorias, claro, já se mobilizam, ainda mais pelo fato de muitos dos acordos feitos durante as negociações para encerramento da última greve, ainda não terem sido cumpridos. Nesta quarta-feira, o primeiro protesto está marcado para acontecer em Cuiabá, o início da “guerra”. O governador Pedro Taques admitiu a hipótese de congelamento de salários de todos os servidores do Estado, incluindo os dos Poderes Legislativo e Judiciário, por meio de Projeto de Lei Complementar (PEC). Aqueles, que no ano passado não foram afetados, desta vez também devem entrar no bolo. É claro, será muito mais difícil, os outros Poderes geralmente passam ilesos. Mas, o governo promete ao menos tentar. Quanto aos do Executivo, que foram atropelados no ano passado, todos estão “armados” contra qualquer medida que mexa em seus salários, e por isso, a briga promete ser boa.

O que resta para a população, é que o governo saiba conduzir a situação, e negocie com transparência, diálogo e sem ataques, como aconteceu no ano passado. Quanto aos servidores, que conversem com o Estado sempre, para se evitar paralisações de serviços à população. Além das manifestações contra a pauta de Pedro Taques, os protestos englobam também o repúdio referente as reformas da previdência e trabalhista propostas pelo governo Michel Temer. Protestos estão marcados em todo o Brasil, já que as medidas parecem não ter agradado a grande maioria dos trabalhadores.

Resta aguardar as cenas dos próximos capítulos e torcer para que a turbulência prevista tanto em Mato Grosso, pelas medidas de Taques, quanto a nível nacional, pelas medidas de Temer, não prejudiquem mais ainda a nossa debilitada economia.