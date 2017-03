Promotora de Justiça quer um parecer técnico acerca dos valores culturais e identidade original daquele espaço público

O Ministério Público Estadual (MPE), por meio da promotora de Justiça Joana Maria Bortoni Ninis, em ofício encaminhado à Prefeitura de Rondonópolis, pediu que o município só retome as obras de reforma e construção da Praça dos Carreiros depois que a Secretaria Municipal de Cultura emitir um parecer técnico acerca dos valores culturais e identidade original daquele espaço público.

“A gestão municipal anterior apresentou um projeto muito moderno para a praça, prevendo o plantio de árvores e novas estruturas. No entanto, achamos por bem buscar mais informações sobre os valores culturais do local antes que ocorra toda a reforma, já que no passado presenciamos movimentos populares acerca da reforma da Praça Brasil, quando queriam destruir o coreto daquele espaço, mas mesmo assim ainda retiraram o espelho d’água causando indignação”, argumenta a promotora de justiça.

As obras da Praça dos Carreiros foram anunciadas no final do ano passado, uma das principais do município de Rondonópolis localizada no centro da cidade. A obra conta com projeto pronto e recursos garantidos no orçamento, inclusive recebeu ordem de serviço em 2016, mas até agora não foi iniciada.

Em termos de infraestrutura o local é um dos mais críticos em Rondonópolis, considerando estar localizada no Centro da cidade. Em função até dos inúmeros problemas, uma reforma geral do espaço era cobrada há muito tempo na cidade.

Em 2015, a Prefeitura havia anunciado o projeto de revitalização geral e a execução do monumento do carro de boi na Praça dos Carreiros, junto a Rua Rio Branco, que custou cerca de R$ 222 mil.

No ano passado, a Prefeitura firmou um contrato, a partir de dispensa de licitação, com a Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) para reforma geral da Praça dos Carreiros.

O projeto montado pela gestão anterior está avaliado em R$ 1.679.200,16, incluindo palco e chafariz, próximo ao monumento; novo ponto de ônibus, lojas e banheiros públicos; e reconstrução do piso, canteiros, iluminação, pergolado e paisagismo.