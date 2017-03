O movimento de passageiros no Aeroporto Municipal “Maestro Marinho Franco”, em Rondonópolis, teve uma redução de 24,21% em 2016. O número de embarques e desembarques caiu de 97.127 passageiros em 2015 para 73.607 passageiros no ano passado, segundo números da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Além da crise econômica, a queda pode ser explicada principalmente pelas eliminações de várias rotas aéreas na cidade.

No ano passado, o Aeroporto Municipal perdeu sua rota de maior movimento: da Azul Linhas Aéreas Brasileiras entre Rondonópolis e a cidade de Campinas, no interior de São Paulo. A linha era operada com o jato Embraer 195, para até 118 passageiros, e deixou de ser realizada desde 1º de março de 2016. Quando essa linha estava em operação, o movimento de embarque e desembarque no Aeroporto Municipal ficou na média de 9 mil passageiros por mês em janeiro e fevereiro do ano passado.

A Passaredo Linhas Aéreas também fez em 2016 várias alterações nas linhas entre Rondonópolis e Brasília (DF) e entre Rondonópolis e Ribeirão Preto (SP), sendo esta desativada desde 30 de junho do ano passado e retomada novamente no começo deste ano. Mostrando o potencial do Aeroporto Municipal, em dezembro de 2015, o fluxo de embarques e desembarques chegou a 11.284 passageiros. Em dezembro do ano passado, esse fluxo caiu para 4.812 passageiros.

O aeroporto de maior movimento em Mato Grosso é o de Várzea Grande/Cuiabá, onde o número de embarques e desembarques caiu de 3.308.289 em 2015 para 2.840.559 em 2016, representando uma redução de 14,13%, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Já o Aeroporto de Sinop, segundo a ANAC, passou de 274.905 embarques e desembarques em 2015 para 223.662 embarques e desembarques em 2016, uma diminuição de 18,64%.

Depois de Rondonópolis, na quarta posição, ficou o Aeroporto de Alta Floresta, no norte do Estado, que é beneficiado com um fluxo de turistas com vistas à pesca na Amazônia. Lá, o número de embarques e desembarques caiu de 76.061 passageiros em 2015 para 69.746 passageiros no ano passado, uma queda de 8,30%.