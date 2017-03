O corpo da enfermeira Rosalina Aparecida Ribeiro, 55 anos, uma das fundadoras do Recanto dos Idosos, na Grande Vila Operária, foi sepultado na tarde de ontem no Cemitério da Vila Aurora. Ela faleceu em um hospital de Cuiabá, anteontem, vítima de complicações causadas por um câncer.

A enfermeira foi velada na União Familiar.“Ela sempre esteve ao lado dos nossos excluídos na Diocese de Rondonópolis e agora está no colo de Deus”, disse ontem Neuza Novais da Rocha, a Neuzinha, empresária do setor imobiliário em Rondonópolis.

Conforme Neuzinha, a enfermeira já havia enfrentado um câncer no olho direito, porém conseguiu se recuperar. Depois teve o mesmo problema do fígado, mas desta vez não conseguiu vencer a luta contra a doença.

Rosalina Ribeiro sempre foi uma mulher dedicada às causas sociais. Era da Paróquia São José Operário. Com o aval do Padre Lothar, foi coordenadora do Recanto dos Idosos por 29 anos e só parou de trabalhar pelo social quando foi descoberto seu problema de saúde.