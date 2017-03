Morre homem baleado acusado de tentar assaltar PM

Pedro Gabriel Souza Lima (20), morreu no início da tarde de ontem (15) no Hospital Regional de Rondonópolis, após ter sido baleado ao tentar assaltar um policial militar (PM) horas antes, no bairro Jardim Gramado, em Rondonópolis. Segundo populares que presenciaram a ação do suspeito, o mesmo teria tentado roubar à mão armada um policial nas proximidades da escola Caic. A vítima, acabou reagindo e atirando em Pedro Gabriel, que foi baleado no tórax.

O rapaz ainda tentou fugir do local, mas devido ao ferimento caiu em frente a uma residência, a poucos metros. Ele foi socorrido pela equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital, onde não resistiu e acabou morrendo.

No local, a PM encontrou uma arma de fogo calibre .38, com a numeração raspada e com quatro cápsulas deflagradas e uma intacta. Pedro Gabriel tinha passagens criminais por crimes como porte ilegal de arma de fogo e formação de quadrilha. O caso será apurado pela Polícia Civil.

TRÊS MORREM EM CONFRONTO COM A PM EM CUIABÁ

Três homens foram mortos após uma troca de tiros com policiais militares nesta quarta-feira (15), no Residencial Santa Terezinha, região do Coxipó, em Cuiabá. Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Militar, os policiais da Ronda Ostensiva Tático-Móvel (Rotam), que estavam monitorando na região, foram informados por populares que um Ford Ecosporte com cinco ocupantes circulava o bairro em atitude considerada suspeita.

Conforme a PM, os policiais se dirigiram até o ponto informado e conseguiram localizar o veículo em uma estrada de chão. Ainda de acordo com a Polícia Militar, os bandidos não obedeceram a ordem de parada e começaram a atirar. Houve o revide e três suspeitos foram atingidos. Os outros dois conseguiram fugir com o carro. Conforme a Polícia Militar, os três baleados chegaram a ser socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiram aos ferimentos. Com eles, os policiais apreenderam três armas.