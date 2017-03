Após reportagem do Jornal A TRIBUNA, a Prefeitura encaminhou informação à imprensa alegando que as obras no Lúcia Maggi não foram paralisadas.

Moradores do Residencial Lúcia Maggi reafirmaram ontem (23/3) ao Jornal A TRIBUNA que as obras lançadas no bairro em janeiro deste ano pelo prefeito Zé Carlos do Pátio estão realmente paradas. Os relatos são de que a paralisação segue pelo menos há três semanas. Apesar disso, após reportagem do Jornal A TRIBUNA denunciando a situação das obras, a Prefeitura encaminhou informação à imprensa alegando que as mesmas não foram paralisadas.

A reportagem do A TRIBUNA mostrou ontem que as obras de uma creche, uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e um centro comunitário, lançadas no dia 19 de janeiro deste ano, foram paralisadas em menos de dois meses de serviços. As informações tinham como base uma denúncia do Observatório Social de Rondonópolis, organismo que atua em prol da vigilância social, apontando inclusive que trabalhadores reclamam do não recebimento dos serviços.

Ao invés de justificar a interrupção das obras no Residencial Lúcia Maggi, a Prefeitura de Rondonópolis preferiu não reconhecer a realidade do canteiro de obras nas últimas semanas, informando ontem a imprensa de que não havia paralisação na construção. Explica que o projeto teve readequação em alguns itens, o que desacelerou o processo, mas não cessou (veja box com versão da Prefeitura).

Diante das novas informações dadas pela Prefeitura, o Jornal A TRIBUNA esteve ontem no Residencial Lúcia Maggi, onde os moradores desmentem a afirmação da Prefeitura de que as obras estejam em andamento, ainda que lentamente. “As obras estão paradas há mais de duas semanas e os que trabalharam não receberam. Para a comunidade, isso é chato”, externou Roberval Santos de Souza, que está na casa de uma irmã no bairro Padre Miguel.

O ajudante de pedreiro Cleilson Pereira da Silva informou à reportagem que ele foi um dos que trabalhou nas obras que agora estão paradas e atesta que, se não fosse o dono da construtora em dar um vale com dinheiro próprio para que pudesse comprar alimentos, teria passado fome. Ele estima que as obras no Residencial Lúcia Maggi estão paradas desde o final de fevereiro.

Morador no Lúcia Maggi, Manoel Cleber Delgado lamentou o abandono das obras e externou que os moradores querem a conclusão. Ele lembrou que essas construções eram uma promessa antiga de várias gestões e, quando os moradores ficaram esperançosos com o seu começo, logo pararam. “A gente votou nele [Zé do Pátio] para trabalhar para nós e não para ficar mentindo para a população”, criticou.

Para Paulo Ramos Ferreira, também morador do Lúcia Maggi, o sentimento é de indignação diante da paralisação das obras. Ele atesta que a construção da creche, da unidade de saúde e do centro comunitário eram o grande desejo da comunidade, atestando que foi uma grande alegria quando o prefeito e outras autoridades foram até o bairro para o lançamento das obras.

Independente de quem seja responsável pela paralisação das obras, Paulo Ramos destacou que a comunidade quer a retomada e conclusão das mesmas, expondo que se trata “de dinheiro de impostos, não de dinheiro achado no lixo”. “Tem tantas empresas de engenharia boas na cidade e colocaram uma que nem material para trabalhar tem”, criticou o morador, acreditando que os serviços não estão sendo feitos adequadamente.

Vale observar que, em uma primeira resposta dada ao A TRIBUNA, a Prefeitura, através da sua assessoria de imprensa, havia reconhecido a paralisação das obras físicas, apontando que estavam no aguardo do andamento de questões burocráticas, mas que já haviam sido resolvidas. Na ocasião, garantiu que, na próxima semana, trabalhadores já estariam atuando no local normalmente. Depois, em nova posição (veja abaixo), não reconheceu mais a paralisação das obras no Lúcia Maggi.

Veja a posição da Prefeitura sobre as obras no Lúcia Maggi:

Em informação repassada à imprensa, a Prefeitura externou que as obras do Residencial Lúcia Maggi/Padre Miguel, anunciadas pelo prefeito José Carlos do Pátio durante solenidade realizada em janeiro, não foram paralisadas.

Nessa justificativa, o secretário municipal de Habitação, Paulo José Correia, explica que os trabalhos de ordem física, com máquinas e profissionais, tiveram início ainda em janeiro, porém, após 40 dias de obra, o projeto sofreu readequação em alguns itens, o que desacelerou o processo, mas não cessou.

Apontou ainda que a situação teve que ser relatada à Caixa Econômica, pois “todos os aspectos da construção precisam ser justificados – e foi o que ocorreu nos últimos dias”. Com devida aprovação da responsável financeira, atesta que a obra segue a todo vapor e, pelas estimativas do secretário, devem ser encerradas no fim do ano.

O item que sofreu alteração, segundo o informado, foi a supraestrutura (vigas e pilares convencionais) do centro comunitário, que teve de ser substituída por estrutura pré-fabricada em concreto armado. Conforme a justificativa, os elementos estruturais pré-fabricados, possuem resistência, durabilidade e qualidade superiores às estruturas confeccionadas de maneira convencional.

Ainda conforme a Prefeitura, o “documento ainda diz que os custos foram banalizados [consta assim] de maneira equitativa, gerando apenas vantagens no quesito prazo da obra, já que essa aplicação de material permite avanço tempestivo nas etapas do cronograma”.

Para atestar sua posição, a Prefeitura ainda enviou fotos de quando as obras estavam com homens trabalhando.