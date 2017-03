Mais uma vez, as armas utilizadas pela Polícia Militar (PM) do Estado de Mato Grosso, estão no centro de polêmicas. O mais recente incidente registrado aconteceu em Rondonópolis na última quinta-feira (2), quando um policial se feriu, sendo este o oitavo caso no Estado com armamento da marca Taurus, que foi adquirido em 2015.

Um soldado da PM de Rondonópolis, de 24 anos, perdeu um dos testículos e teve o outro lesionado após a arma disparar e o ferir. Ele foi hospitalizado e passou por cirurgia mas, infelizmente, teve a fertilidade afetada e não poderá mais ter filhos. A forma como o incidente aconteceu é investigada.

O secretário de Estado de Segurança Pública, Rogers Jarbas, já reconheceu que algumas armas da empresa Taurus, do modelo 24/7, adquiridas em 2015 pela Sesp, apresentaram problemas como disparos acidentais ou falhas quando é necessário disparar, não apenas em Mato Grosso, mas em vários estados. No ano passado, em Cuiabá, um policial morreu após tentar atirar em um suposto criminoso. A arma do PM falhou e ele acabou sendo baleado e morto pelo bandido.

A Taurus modelo 24/7 tem calibre 9 milímetros, possui empunhadura ergonômica em polímero de alta resistência, sistema de disparo com percussor lançado, trava manual externa, mecanismo de disparo em ação simples e dupla e miras fixas.

A Taurus, em nota, disse que “todas as perícias já realizadas seguindo as normas vigentes comprovam não haver falha ou defeito nos mecanismos de funcionamento e segurança das armas”.

Contudo, o Ministério Público Estadual (MPE) investiga desde o ano passado se as armas utilizadas apresentam falhas e se o problema pode ser atribuído à qualidade dos equipamentos. Caso isso for comprovado, serão tomadas medidas judiciais para obrigar o Estado a mudar o fornecedor.

Conforme a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), o Estado criou uma comissão Interinstitucional, por meio de Portaria, para que os modelos e calibres das armas de porte sejam avaliados por um major e um cabo da PM, dois delegados (PJC) e dois peritos criminais (Politec). A conclusão deve ser apresentada em até 90 dias aos dirigentes das forças de segurança.

A comissão também vai estabelecer os requisitos mínimos de qualidade dos armamentos e munições utilizados pelas forças de segurança do Estado.