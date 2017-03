Na próxima sexta-feira (10), acontece a partir das 20h30 na praça de eventos do Shopping de Rondonópolis, o concurso Miss e Mister Rondonópolis 2017. Este ano, 15 garotas disputam o título de Miss, e 11 homens o título de mister. O evento será realizado também em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 deste mesmo mês. Mais informações na edição deste domingo (5) do Jornal A TRIBUNA.