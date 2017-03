Na próxima sexta-feira (10), acontece a partir das 20h30 na praça de eventos do Rondon Plaza Shopping, o concurso Miss e Mister Rondonópolis 2017. Este ano, 15 garotas disputam o título de Miss, e 11 homens o título de mister. O evento será realizado também em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 deste mesmo mês. As candidatas têm entre 18 a 26 anos, altura acima de 1,68m. Já os candidatos tem entre 18 e 27 anos, e altura a partir de 1,76.

No ano passado, foi eleita como Miss Rondonópolis Thaisa Boeno e o escolhido como Mister Rondonópolis foi José Júnior. “Através da beleza, a Miss e o Mister Rondonópolis estarão divulgando a cultura e as riquezas turísticas do Município, até mesmo em projeção nacional e internacional”, ressaltou Ronaldo Dias, coordenador do concurso oficial do Município, lembrando o caso de Jakelyne de Oliveira, que foi eleita Miss Brasil em 2013, e de Luiz Umberto, que foi escolhido o Mister Brasil de 2014. Entre os jurados, estará um ex-participante de reality show.

As candidatas ao Miss Rondonópolis 2017:

Os candidatos ao Mister Rondonópolis 2017: