Mato Grosso vai receber R$ 284 milhões até dezembro de 2018 para levar energia a 18 mil famílias do estado, por meio do programa Luz para Todos, do Governo Federal. A assinatura do termo de compromisso ocorreu ontem (14.03), no Palácio Paiaguás, em Cuiabá, e contou com a participação do governador Pedro Taques e do ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho.

Na ocasião, o governador agradeceu ao ministro por ter inserido o estado logo no início da retomada do programa, em atendimento à necessidade dos assentamentos e dos produtores da agricultura familiar, setor que conta atualmente com 105 mil famílias mato-grossenses.

“Este é um programa importante para o estado de Mato Grosso. No início do governo Dante de Oliveira, Mato Grosso era importador de energia e, ao fim do governo, passou a ser exportador. No entanto, existe um déficit para a universalização das ligações e o programa vai nos ajudar a alcançar a universalização da energia elétrica”, disse.

O ministro de Minas e Energia disse que, ao assumir o Ministério, buscou informações sobre o que já tinha sido levantado pela pasta para poder colocar o programa na ativa novamente. “Eu acho que é um dos maiores programas sociais que o Governo Federal já fez”, avaliou Fernando Coelho Filho.

Segundo ele, Mato Grosso é o segundo Estado que retoma o programa, por determinação do presidente Michel Temer. “Alguns estados, como este, são grandes produtores de energia. Mas parte da população acaba não tendo acesso à energia. O programa volta com força total”, afirmou.

Para o ministro, o programa ainda tem uma importância econômica, porque ajudará na geração de empregos e renda, o que resulta no crescimento da economia local. O Governo Federal já investiu R$ 23 bilhões no programa, desde 2003. A demanda de Mato Grosso é de mais de 32 mil ligações.