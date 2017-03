A Escola Municipal Bonifácio Sachetti, no Parque São Jorge, que recebeu ontem (4) o primeiro mutirão da Justiça Comunitária realizado em Rondonópolis, ficou lotada de pessoas que foram até a unidade escolar em busca dos serviços gratuitos que foram ofertados.

Entre emissão de documentos, vacinas, serviços como orientações jurídicas, renegociação de débitos de energia elétrica, água e impostos como IPTU, orientações sobre o combate à violência doméstica, emissão de documentos, corte de cabelo, massagem, entre outros, foram 160 atividades desenvolvidas.

A estimativa é de que aproximadamente 3 mil pessoas tenham passado pela Escola ontem, mas os números oficiais devem ser divulgados durante a semana. Com recreação e muitas brincadeiras para as crianças, o mutirão de cidadania foi considerado um dos maiores já realizados na cidade, devido a gama enorme de serviços ofertados. Ônibus levaram populares dos bairros adjacentes para a escola, facilitando assim o acesso das pessoas ao local.

Muita gente aproveitou para buscar serviços que costumam ser demorados, é o caso das consultas médicas. Para o exame oftalmológico, uma das maiores filas foi formada. Entre os presentes, pessoas que estavam até três anos aguardando uma consulta pela rede Municipal de Saúde.

A iniciativa do mutirão da Justiça Comunitária é do Poder Judiciário de Mato Grosso, e visa levar cidadania à população por meio de orientações jurídicas, serviços de saúde e educação, entre outras atividades oferecida pela Justiça Comunitária e parceiros.

A organização da etapa de Rondonópolis ficou a cargo da juíza Maria Mazarelo Farias Pinto, da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, e contou com o apoio de diversos órgãos públicos, entidades, empresas públicas e privadas e o Município de Rondonópolis. O próximo mutirão, ainda sem data definida, deve acontecer na Região Salmen.