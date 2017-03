Memorial Rondon é opção de lazer e entretenimento cultural

Próximo a Baía de Chacororé, um dos portões de entrada para o pantanal mato-grossense e cercado por uma bela paisagem, o Memorial Rondon é uma boa opção de lazer e entretenimento cultural para o fim de semana. Construído em homenagem ao marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, no distrito de Mimoso, em Santo Antônio de Leverger, o espaço abriga a exposição Paisagens de Rondon, projeto do fotógrafo Mario Friedlander. O horário de funcionamento é de terça a domingo, das 8h às 17h, com entrada gratuita.

Durante a semana, podem se feitos agendamentos de grupos ou escolas pelo telefone (65) 3023-4523. Construído com o propósito de salvaguardar parte da história e dos feitos de Marechal Rondon, mato-grossense nascido no distrito de Santo Antônio de Leverger, o Memorial abriga um importante trabalho documental idealizado por Friedlander. Obstinado, o fotógrafo desbravou, por mais de um ano, alguns dos caminhos trilhados por Rondon, tendo como base os trabalhos realizados pela Comissão chefiada pelo marechal.