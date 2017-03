Semma pretende doar toda a madeira do frondoso ipê amarelo que caiu para artesãos confeccionarem obras de arte

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) pretende fazer o plantio de uma nova muda para substituir o ipê amarelo da Praça Brasil, que caiu após um vendaval na sexta-feira passada (10/3). A informação foi repassada ontem (13/3) pelo secretário municipal de Meio Ambiente, João Copetti, ao ex-vereador Olímpio Alvis, que foi o autor de várias leis em torno da árvore símbolo da cidade. Em 2007, o ipê amarelo da Praça Brasil foi eleito uma das “7 Maravilhas de Rondonópolis”, em um projeto realizado pelo Jornal A TRIBUNA.

Preocupado com a situação, Olimpio Alvis conta que teve uma conversa com o secretário João Copetti, o qual que lhe repassou o compromisso de promover uma solenidade de plantio de nova muda de ipê no lugar da que caiu. Inclusive, o secretário observou que foram dezenas de pessoas que solicitaram o plantio de uma nova muda no local. O ex-vereador também recebeu a informação que a Semma pretende doar toda a madeira do frondoso ipê amarelo para artesãos confeccionarem obras de arte.

Olímpio Alvis lembra que ele foi o autor de lei que oficializou as “7 Maravilhas de Rondonópolis”, após a campanha do Jornal A TRIBUNA, e de lei que tornou o ipê amarelo da Praça Brasil um patrimônio histórico-cultural de Rondonópolis. Aliás, conforme a legislação, o ipê deveria receber cercamento e placa informativa acerca da sua história e importância para a cidade. Como isso não ocorreu antes, ele diz que dá para fazer cumprir a lei com a nova muda.

O ex-vereador entende que a nova árvore a ser plantada não pode ser muito grande, como alguns sugerem, considerando que é comum nesses casos haver um comprometimento das suas raízes devido ao período em que a muda ficou sem abundância de terra em viveiro. Ele aponta que o ideal seria fazer o plantio de muda saudável, de no máximo 1,5 metro, para que haja melhores condições de desenvolvimento.

Conforme Olimpio Alvis, na cidade de Coxim (MS), há um antigo pé de cedro, que virou árvore símbolo da localidade, em função de uma música. No entanto, aponta que lá o pé de cedro recebia um tratamento especial, com grade de cercamento, placa explicativa acerca da sua importância e também foi sustentada por cabos de aço. Além disso, foi plantado próximo a ele um outro pé de cedro, para que, quando a árvore antiga sucumbisse, entrasse outra no lugar. “Infelizmente, não trataram o nosso ipê com o devido respeito”, externou.

Olimpio Alvis informou que pouco acima do ipê amarelo que caiu, também na Praça Brasil, há outra árvore da mesma espécie, mas que ainda assim ele acredita ser necessário o plantio da nova muda em caráter substitutivo. “Todo mundo na cidade era apaixonado por aquele ipê amarelo”, reforça.