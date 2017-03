O senador José Medeiros (PSD) declarou ontem à reportagem que a tendência é a sua candidatura ao Senado Federal nas eleições de 2018. No entanto, não deixou de expressar a famosa frase “o futuro a Deus pertence”.

Conforme apurado pela reportagem, a frase faz sentido. É que nos bastidores, o nome do vice-governador Carlos Fávaro (PSD), aparece como opção de candidatura para a vaga, mas oficialmente, o vice-governador nega, porém teria confidenciado a correligionários a intenção de disputar uma cadeira no Senado no ano que vem.

No entanto, o senador Medeiros está confiante na possibilidade de sua candidatura pois, segundo ele, foi um acordo partidário de quando deixou o seu antigo partido PPS para assinar ficha no PSD.

“Quando fui para o PSD pedi ao partido a condição de trabalhar o projeto de candidatura ao Senado. Sei que existem ruídos sobre uma possível candidatura de Carlos Fávaro, mas isso também é importante, pois o partido não pode ter apenas um nome. Estou trabalhando este projeto em visitas pelos municípios de Mato Grosso onde apresento os resultados do meu trabalho no Senado”.

Além de Medeiros, outros nomes que despontam para a disputa do Senado em Mato Grosso são do ex-prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes (PSB), do ministro da Agricultura, Blairo Maggi (PP) e do ex-prefeito de Rondonópolis, Percival Muniz (PPS).