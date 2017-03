TÚNEL DO TEMPO

Um pai e seus dois filhos. Ele é Neymar da Silva Santos, com a filha Rafaela da Silva Santos no colo e, logo abaixo, nada menos do que Neymar da Silva Santos Júnior, o Neymar, um dos maiores gênios do futebol mundial da atualidade. Tanto o pai como a filha pegaram carona na fama do craque e hoje também viraram personalidades no mundo das celebridades. A família residiu mesmo em Várzea Grande no final da década de 90. Neymar Pai, para quem não sabe, foi campeão mato-grossense de futebol profissional jogando pelo tradicional Operário de Várzea Grande, o famoso “Chicote da Fronteira”. Nessa época, com a camisa do tricolor, teve a oportuniadde de jogar aqui no estádio Luthero Lopes. O vice-campeão naquela temporada, pra variar, foi o glorioso União Esporte Clube.

CHAVE de OURO

O sãopaulino Miguel Mendes, da ATC, começou o ano queimando gasolina azul aqui no Túnel do Tempo. “…vou estrear na coluna do Matraca em 2017 com chave de ouro e acertando o nome dos três de uma vez só. Na foto estão: Neymar Pai (Neymar da Silva Santos), campeão matogrossense de 1997 jogando pelo Operário de Várzea Grande. Neymar Jr (Neymar da Silva Santos Júnior) e a Rafaella da Silva Santos, irmã do craque brasileiro. Esta foto foi tirada quando todos estavam morando em Várzea Grande. Repare que atrás do Neymar está pendurada uma sacola plástica do supermercado Big Lar da cidade industrial. Só faltou a mãe do craque aí na foto, a dona Nadine Santos”, observa o Miguel. “Sei que muitos irão acertar, mas tenho esperança que serei sorteado e irei degustar a deliciosa peixada do meu amigo Rico, mas desta vez na faixa…”, completou o torcedor do Tricolor do Morumbi.

JOGOU NO LUTHERO LOPES

O Joel Colecionador, após consultar a sua “Bíblia Colorada”, repassou para o Matraca que Neymar Pai jogou no Luthero Lopes em 1997, pelas finais do Campeonato Mato-grossense daquele ano entre União e o Operário de Várzea Grande. O colecionador lembra que no primeiro confronto, disputado no Luthero, com a presença de Neymar Pai, o jogo terminou empatado em 1 a 1. A decisão, então, ficou para o Verdão, que hoje se transformou na Arena Pantanal. Aí, o imponderado entrou em campo. Numa dessas peripécias que só acontecem com o glorioso União, o time perdeu por 2 a 1. Mais tem um detalhe: o Operário de Neymar Pai não marcou sequer um gol. O União marcou todos os três. O meia Maranhão escolheu o gol certo para mandar a bola para as redes. Porém, Tiganá e Moreira marcaram contra. É mole! O Colorado amargava ali o seu 6º título de vice-campeão.

Além do Miguel Mendes e do Joel Colecionador, a Yette Ferreira da Costa, moradora no Residencual Maria Flávia, o Elson Almeida, residente no Jardim Oliveira, o Odair do Baratão, o Jurandy Costa Carnahiba, o Cledson José de Sousa, o Robson Neves e a Pamela Alves Martins também não encontraram dificuldades em reconhecer o menino Neymar junto com o seu pai e a sua irmã.

O GANHADOR DA PEIXADA

Feito o sorteio entre os acertadores, a cobiçada peixada patrocinada pela Peixaria do Rico acabou ficando com o Miguel Mendes… Ops notícia de última hora. Plantão matraqueano informa: no final da noite de ontem, acatando uma ação do santista Fião Garapeiro, que se recusa a servir o seu “Peixe” de banquete para sãopaulino, o chefe Samuca pediu vistas do sorteio e a peixada do Miguel está sub judice.

Ele que se entenda com o chefe!