TÚNEL DO TEMPO

Filho de Poxoréu, 51 anos, radicado em Rondonópolis há muito tempo, o nosso personagem do “Túnel do Tempo” desta semana é o mototaxista Arnaldo Pereira Branco, o popular Ramon. De uma família de 20 irmãos, ele foi o único homem da casa. Pai e avô, trabalhou boa parte de sua vida nas bicicletarias Monark e Cross. Há mais de 10 anos atua no serviço de mototáxi em Rondonópolis. É casado com Rosineire Dantas Pereira, a Meire. A carreira de jogador de futebol, como o Matraca havia preconizado [como diria o saudoso João Batista] ficou só na fotografia mesmo. Não passou dos campinhos de terra da nossa Poxoréu.

Entre os “palpiteiros”, o Flávio não teve nenhuma dúvida em reconhecer o personagem da foto. “Sem medo de errar. Esse é o Arnaldo Pereira Branco, filho do ‘seo’ José Sapateiro”, cravou o Flávio por telefone à assessoria do Matraca.

E tem mais esse: “Boa tarde, saiu no jornal de ontem [terça-feira 14/03/2017] a foto de um rapaz com uma bola nos pés na página do Matraca. Este rapaz se chama Arnaldo Pereira, também é conhecido como Ramon, trabalhou muitos anos em uma bicicletaria no centro da cidade e hoje ele é mototaxista. Quero comer a peixada do Rico”, mandou, por e-mail o Wanderson Dantas. E acabou sendo os dois únicos acertadores. Feito o sorteio entre eles, a peixada da semana patrocinada pela Peixaria do Rico ficou justamente para o Wanderson. Ele pode passar na recepção do A TRIBUNA, sempre a partir das 13 horas, e retirar os seus convites.

BOLA MURCHA

Para aumentar a sua coleção, o Fião Garapeiro leva pra casa mais um troféu “Bola Murcha”. Ele apostou as suas fichas no Valdomiro, o popular Poxoréu do Hospital Regional. O Fião divide o “prêmio” com o Jeremias da Costa Alves, morador no Jardim Primavera, que viu na foto do Arnaldo a figura do ex-vereador Alcimar Machado Borges, que ganhou notoriedade em Rondonópolis no ciclismo.

PIADA PRONTA

Essa corre em Brasília. Diz que enquanto os trabalhadores fazem fila na Caixa para retirar o seu minguado FGTS, alguns políticos fazem fila no Caixa 2 para retirar propinas.

Eu hein!

MAIS UMA

Essa também veio de Brasília:

– Vossa Excelência é corrupto!

– Grato pelo elogio, mas permita um aparte: somos!

Êta esculhambação, sô!

COISAS DA VIDA

E uma leitora mandou dizer pro Matraca que fez o teste para a PRF e foi reprovada, fez o teste para A Polícia Federal e também foi reprovada, fez o teste para o Judiciário e não passou, fez o teste para o INSS e novamente foi reprovada. Aí, ela foi parada no teste do bafômetro e foi aprovada na hora.

Ah, ah, ah, ah, ah….