TÚNEL DO TEMPO

A jornalista Edna Rondon, esposa do também comunicador e palestrante Gino Rondon, é a nossa primeira personagem do “Túnel do Tempo” de 2017. A maioria dos palpiteiros tirou de letra. “Se tem um casal que eu admiro, esse casal chama-se Edna e Gino Rondon. Tanto tempo juntos, tanta cumplicidade, tantos desafios superados, tanto amor…”, mandou por e-mail Zélia Oliveira da Rocha, moradora na Vila Aurora. “A presença da Edna Rondon no ‘Túnel do Tempo’ veio valorizar o Dia Internacional da Mulher. Muito feliz o Matracoso pela escolha. Essa mulher é admirável”, acrescentou Paulo Oliveira e Silva, morador na Vila Operária.

Outros que também não tiveram nenhuma dificuldade em reconhecer a Edna Rondon em sua juventude foram a Dilermana Souza, o Walter de Almeida, o Jairo Souza, a Kátia Rodrigues de Paula, a Marlene de Pádua e o Cairo de Almeida.

BOLA MURCHA

Em grande estilo, o Jadson Castro de Oliveira leva pra casa o primeiro troféu “bola murcha” do ano. “Essa é uma das maiores molezas que o Matraca oferece aos seus leitores nesse ‘Túnel do Tempo’. Sem medo de errar e já com o gosto da peixada do Rico no boca. Anota aí pra mim: Marlene de Oliveira Santos, ex-vereadora e ex-presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis”, cravou seco o Jadson. Que mico!

O outro ‘bola murcha’ da semana fica com o Fião Garapeiro. Ele viu na foto da Edna Rondon a figura da primeira-dama de Rondonópolis, Neuma de Moraes.

GANHADOR DA PEIXADA

Feito o sorteio entre os acertadores, a primeira peixada do ano patrocinada pela Peixaria do Rico fica com a Marlene de Pádua. Ela pode passar na recepção do A TRIBUNA, sempre a partir das 13h, e retirar os seus convites.

FOLGADO

E um leitor mandou essa para o Matraca: “O ano realmente só começa depois do carnaval? A gente bem que podia adiar isso pra depois da Semana Santa…”

Que é isso gente! Chega de moleza, vamos trabalhar!

PARA-CHOQUE DE CAMINHÃO

Mais uma de para-choque de caminhão que enviaram para o Matraca: “Mulher é igual gato: só dá carinho e atenção quando está querendo alguma coisa”.

Arre égua! Esse tá revoltado com a mulherada! Que homenagem, sô!

O TROCO

Aí, uma leitora deu o troco e mandou essa para o Calunista. Segundo ela, e um ‘alerta à mulherada’: “Cuidado, tem homem que chama a mulher de ‘Amor’ só pra não confundir com os nomes”.

Eu hein!